يسرا كانت مرعوبة من الجن.. “شاهد” عزت العلايلي يكشف كواليس أفلامه وما أخبره به يوسف شاهين!

تصدر الممثل المصري عزت العلايلي قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد ظهوره في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، والذي كشف خلاله الكثير من الأسرار.

يسرا مرعوبة من الجن

وتحدث عزت العلايلي عن كواليس عدد من أهم أفلامه، وكشف أن الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير فيلم “الإنس والجن”.

وقال العلايلي: “في إحدى أيام التصوير رأت يسرا خيالا فقالت لي هناك شيء غريب في الاستديو وهي تشعر بذعر شديد، وفى النهاية اتضح أن أحد العمال يقوم بتغيير لمبات الإضاءة”.

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وعن كواليس فيلم “ليلة عسل” قال عزت العلايلي: “كانت الفنانة سهير البابلي طوال التصوير تنشر الكوميديا، فكنت أقول لها نحن نريد أن نمثل ونضحك الناس، وحين ننتهي سنضحك براحتنا”.

يوسف شاهين وترعة الديدان

وروى عزت العلايلي ما حدث معه أثناء تصوير فيلم “الأرض” ومشهد “الجاموسة” في الترعة، مع المخرج الراجل يوسف شاهين.

وقال العلايلي: “كنا نصور في شهر طوبة، وشاهين لا يتهاون في المواعيد، والجو كان شديد البرودة، فأعطيت لفلاح نقوداً وقلت له انزل وأخبرني مدة عمق المياه، فأعاد لي النقود وقال لي المياه ثالجة، كيف ستنزل هنا؟ والترعة مليئة بالديدان”.

وتابع العلايلي: “أصبحت متوتراً ولا أعلم ماذا أفعل، ووجدت يوسف شاهين يمسك بزجاجة بحجم أصبعه وينقط في المياه، فسألته ماهذا، فأخبرني بأنه مُطهر، فضحكت وقلت له هذا سيطهر كل الترعة، فأمرني بالقفز لتصوير المشهد الذي أخذ لوحده نصف يوم”.

النكسة والأرض

وعن علاقته بيوسف شاهين قال عزت العلايلي: “أخبرني أحدهم أن يوسف شاهين يريدني، وأنا فكرتي عنه أنه جامد، وفي أحد الأيام كانت لدي سهرة، وكانت شقتي مبهدلة، فوجدت الباب يرن صباحاً وإذا به يوسف شاهين”.

وتابع العلايلي: “دخل وسألني عن سر الفوضى، وقال لي عموما ستمثل معي في فيلم الأرض، حضر نفسك، واتفقت معه دون أن أقرأ السيناريو، وكانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها في حياتي”.

واستطرد العلايلي: “كنا نصور في الفيوم صباحاً ، وفي الليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفي الذي كان معنا وقت التصوير وكان شغلنا وقتها قضية النكسة والأرض”.

أسنان يوسف شاهين

كما كشف عزت العلايلي عن كواليس فيلم “الاختيار”، وقال إنه كان سيخرجه وإن يوسف شاهين سيقوم بدور البطولة، وأضاف:”طلبت من شاهين أن يذهب لطبيب أسنان ليصلح أسنانه وبالفعل ذهب وصرف الكثير من النقود، وفي النهاية قال لي لست مقتنعاً بالتمثيل”.

وتابع: “أخبرته أن هناك ممثلاً محترفاً، وذهبت به إلى محمود ياسين، وقال لي وقتها نعم هو الذي أبحث عنه”.

واستطرد العلايلي: “وبعدما نظمنا كل شيء، ومحمود ياسين مضى فيلم آخر، أخبرني شاهين أنه لا يمكن أن يعمل معه وهو يعمل بفيلم آخر، وأصر أن أخذ أنا الفيلم، واتهموني حينها أنني السبب في استبعاد محمود ياسين”.

الطريق إلى إيلات

وتحدث عزت العلايلي عن مشاركته فى فيلم “الطريق إلى إيلات”، مشيرا إلى أن المخرجة أنعام محمد علي قدمت عملا تاريخيا مهما بدون أي مبالغة وبحرفية تامة.

وكشف العلايلي عن موقف كوميدى حدث بينه وبين الممثل محمد سعد وقال: “كان سعد خائفاً من أن ينزل في الماء في مشهد الغطس، وبقيت أقنعه وكان موقفاً كوميدياً جداً”.

نضوج مروان حامد وتكنيك بيتر ميمي

وقال العلايلي عن الراحل وحيد حامد إن لديه خبرة غير مسبوقة فى ألا يشعر أحد بملل عندما يشاهد أعماله، وذلك أثناء حديثه عن مشاركته فى مسلسل “الجماعة 1” من تأليف وحيد حامد وإخراج المخرج محمد ياسين.

وعن الدراما بشكل عام قال عزت العلايلي: “التجربة الدرامية فيها تكنيك جديد ومختلف، مثل تكنيك المخرج بيتر ميمى فى مسلسل “الاختبار”، والذي أثبت أنه مخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية لذلك أنا متفائل بمستقبل السينما والدراما فى مصر”.

وأشار العلايلي إلى أن المخرج مروان حامد لديه نضوج قوي بسبب الجو الذى نشأ فيه، والخبرة التى اتخذها من والده الراحل وحيد حامد.

الدراما في مصر

ورأى العلايلي أن العمل مع الشباب تجربة مختلفة، وأن لديهم وعيا كبيرا، وعندما يعمل معهم يجد أنه مستقل الفن مع الشباب في مأمن، وأن القادم من الفن سيكون أفضل.

كما تحدث العلايلي عن مدى شعوره بالفخر تجاه أحفاده، حيث يعمل أحدهم مهندسا والأخرى حقوقية، وأشار عزت إلى أنهم سر شعوره بالسعادة، خاصة بعد وفاة زوجته التى كان يجدها المحرك الأساسي لحياته وحياة أبنائه.

يذكر أن عزت العلايلي (86 عاماً)، ولد في حي باب الشعرية بالقاهرة ومثل العديد من الأفلام في السينما المصرية أبرزها “الأرض” و”الاختيار” ليوسف شاهين، وفيلم “السقا مات” للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

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