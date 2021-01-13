انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورا فجرت موجة جدل واسعة، ادعى ناشروها أنها تعود لحفل زفاف ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على ابن ملياردير سعودي شهير.

هل حقاً تزوجت ابنة ترامب ابن المليونير السعودي يوسف الرشيد

الصور المتداولة على نطاق والتي أظهرت تيفاني ترامب مع شاب وسط حضور عائلي من اسرة ترامب، ادعى ناشروها أنها من حفل زفاف ابنة دونالد ترامب من شاب يدعى وليد الرشيد، ابن المليونير ورجل المصارف ومالك سفن شحن النفط الملياردير يوسف الرشيد المقيم في الولايات المتحدة”.

حقيقة الصور

ولكن بالبحث وتتبع مصدر الصور اتضح أن هذه القصة مختلقة ولا أساس لها، وأن من يظهر مع تيفاني في الصور هو خطيبها اللبناني الأصل مايكل بولس.

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كما اتضح بالبحث أن هذه الصور التي ظهرت فيها تيفاني ترامب مع مايكل بولس، تعود لأكثر من عام في حفل خطوبتها وسط حضور من العائلتين.

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الصور انتشرت كالنار بالهشيم

ويبدو أن هذه الشائعة انتشرت تزامنا مع الجدل الكبير المثار حول دونالد ترامب، الذي لا يريد الاعتراف بالهزيمة حتى الآن وتسبب في أحداث كارثية بأمريكا ووفاة 4 مواطنين، ولا تزال الأمور مجهولة حتى تنصيب بايدن خلال أيام.

هذا وأظهر البحث عبر محركات جوجل أن الصور قد نشرها كلّ من تيفاني ترامب ومايكل بولس على حسابهما على إنستغرام ولكن منذ أكثر من سنة.

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وفي جولة على حساب تيفاني، تبيّن أن الشاب الذي قالت المنشورات إنه سعودي أو لبناني اسمه وليد الرشيد، هو في الحقيقة لبناني الأصل ويدعى مايكل بولس.

أما الصورة التي تجمعها مع والدها ووالدتها ميلانيا ومايكل بولس وعائلته، فقد نشرتها خلال فترة عيد ميلاد العام الماضي.

وصورتها مع مايكل بولس بفستان فضيّ، فقد نشرها الشاب اللبناني على حسابه على إنستغرام في أيار 2019.

ويأتي هذا وسط توترات عالية في الكونغرس، حيث يسعى أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين لاستصدار قرار لعزل الرئيس دونالد ترامب، بعد تحريضه على التمرد.

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