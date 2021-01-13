“شاهد” حامل اللقب ومتصدر الدوري الترجي التونسي يسقط أمام الصفاقسي بهدفين نظيفين

خسر حامل لقب الدوري السابق ومتصدر الدوري الحالي فريق الترجي التونسي أمام منافسه فريق الصفاقسي بهدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التونسي للدرجة الأولى الممتازة على ملعب ” الطيب المهيري”.

جاء هدف التقدم للفريق المستضيف الصفاقسي في شباك الترجي التونسي في الدقيقة ال 36 عن طريق لاعب الوسط “وليد قروي” 24 عاماً، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق الصفاقسي دون رد من الضيف الترجي.

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الصفاقسي وهدفي اللقاء

وحاول فريق الترجي التونسي العودة إلى أجواء المباراة أمام منافسه الصفاقسي وتقليص الفارق دون جدوى من ذلك، لينجح فريق الصفاقسي من إحراز الهدف الثاني بواسطة المهاجم النيجيري” كينغسلاي سوكاري” 25 عاماً في الدقيقة ال 79، لينتهي اللقاء بفوز فريق الصفاقسي بهدفين نظيفين على حامل اللقب التونسي الترجي الذي لم يهز شباك المستضيف ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من تعثر الترجي التونسي أمام منافسه الصفاقسي، ما زال في صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما رفع الفريق الصفاقسي رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث متساوياً بنفس النقاط مع فريق اتحاد بن قردان في الدوري التونسي الممتاز.

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