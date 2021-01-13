“شاهد” الحارس “شتيغن” في غياب ميسي يقود برشلونة إلى نهائي كأس السوبر بفوز على “ريال سوسيداد”

نجح فريق برشلونة الإسباني ” الكتالوني” من حجز تذكرة له بالتأهل على حساب ريال سوسيداد بصعوبة كبيرة، بسبب غياب المنقذ والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن المباراة، وتأثيره الواضح على أداء الفريق الباهت الذي لم يستطع الفريق بسهولة كعادته أمام الفريق المنافس، ليفوز بعد التعادل الأصلي الإيجابي بركلات الترجيح لثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق مارسيليا.

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كاس السوبر الاسباني : ريال سوسيداد 1 (2) × (3) 1 برشلونة | اهداف المباراة + ركلات الترجيح 🎥 رسميا : برشلونة يتاهل لنهائي كأس السوبر في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/Fo9QPqAwf3 — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) January 13, 2021

تألق الحارس الألماني”شتيغن”

وقد شهدت ركلات الترجيح في غياب ميسي، وتألق الحارس الألماني” تير شتيغن” 28 عاماً في التصدي لثلاثة ركلات ترجيح للفريق المنافس مارسيليا، ليقود فريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب فريق برشلونة يوم الأحد القادم نهائي الكأس الإسباني، بعد انتظاره الفريق الذي سيواجه ا والفائز في مباراة اليوم بين ريال مدريد الإسباني وأتليتك بلباو في الدور النصف النهائي من كأس السوبر2020م-2021م.

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