الحارس الألماني تير شتيغن
الحارس الألماني تير شتيغن
Videoرياضة

“شاهد” الحارس “شتيغن” في غياب ميسي يقود برشلونة إلى نهائي كأس السوبر بفوز على “ريال سوسيداد”

كتب وطن
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نجح فريق الإسباني ” الكتالوني” من حجز تذكرة له بالتأهل على حساب بصعوبة كبيرة، بسبب غياب المنقذ والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن المباراة، وتأثيره الواضح على أداء الفريق الباهت الذي لم يستطع الفريق بسهولة كعادته أمام الفريق المنافس، ليفوز بعد التعادل الأصلي الإيجابي بركلات الترجيح لثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق مارسيليا.

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تألق الحارس  الألماني”

وقد شهدت ركلات الترجيح في غياب ميسي، وتألق ” تير شتيغن” 28 عاماً في التصدي لثلاثة ركلات ترجيح للفريق المنافس مارسيليا، ليقود فريقه إلى نهائي .

ومن المقرر أن يلعب فريق برشلونة يوم الأحد القادم نهائي الكأس الإسباني، بعد انتظاره الفريق الذي سيواجه ا والفائز في مباراة اليوم بين الإسباني وأتليتك في الدور النصف النهائي من كأس السوبر2020م-2021م.

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