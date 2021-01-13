“شاهد” التونسي حمزة رفيعة يقود يوفنتوس في التأهل إلى الربع النهائي لكأس إيطاليا بفوز مثير على جنوى

نجح اللاعب التونسي في مركز خط الوسط بفريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” حمزة رافع 21 عاماً، في تأهل فريقه في الأشواط الإضافية على حساب منافسه الضيف جنوى، ليبلغ الربع النهائي لكأس إيطاليا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

ثلاثة أهداف في الشوط الأول

وسجل هدف التقدم فريق يوفنتوس مع بداية انطلاق أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب السويدي ولاعب خط الوسط ” ديان كولوسيفسكي” 20 عاماً في الدقيقة الثانية، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب الإسباني ” ألفارو موراتا” 28 عاماً في الدقيقة ال 23 في شباك جنوى، لكن فريق جنوى لم يصمت طويلاً ليسجل الهدف الأول بواسطة لاعب الظهير الأيسر الألماني ” لينارت تشيبورا” 21 عاماً في الدقيقة ال 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق جنوى.

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هدف التأهل لتونسي حمزة رفيعة

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني، نجح فريق الضيف جنوى من تقليص الفارق والتعادل مع يوفنتوس الإيطالي عن لاعب الوسط الإنجليزي ” فيليبو ميليجوني” 21 عاماً في الدقيقة ال74، لينتهي الشوط الثاني بتعادل الفريقين، والذهاب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة ال104 نجح اللاعب التونسي حمزة رافع من تسجيل هدف التأهل في شباك جنوى لصالح فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، وقيادته إلى الربع النهائي من كأس إيطاليا.

يوفنتوس وجنوىhttps://t.co/S0rJdgK9F9 — Funny football and some things (@Khayrishawky) January 13, 2021

وقد انتقل اللاعب التونسي رفيعة الحاصل على الجنسية الفرنسية إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في ال 16 من شهر يوليو عام 2019م تحت سن 23 عاماً، قادماً من أكاديمية الشباب في نادي ” أولمبيك ليون” الفرنسي، حيث يحمل قميص رقم (50) في فريق ” السيدة العجوز”.

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