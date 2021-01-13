اللاعب التونسي حمزة رفيعة
اللاعب التونسي حمزة رفيعة
Videoرياضة

“شاهد” التونسي حمزة رفيعة يقود يوفنتوس في التأهل إلى الربع النهائي لكأس إيطاليا بفوز مثير على جنوى

كتب وطن
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نجح اللاعب التونسي في مركز خط الوسط بفريق الإيطالي “” حمزة رافع 21 عاماً، في تأهل فريقه في الأشواط الإضافية على حساب منافسه الضيف ، ليبلغ لكأس إيطاليا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

ثلاثة أهداف في الشوط الأول

وسجل هدف التقدم فريق يوفنتوس مع بداية انطلاق أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب السويدي ولاعب خط الوسط ” ديان كولوسيفسكي” 20 عاماً في الدقيقة الثانية، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب الإسباني ” ألفارو موراتا” 28 عاماً في الدقيقة ال 23 في شباك جنوى، لكن فريق جنوى لم يصمت طويلاً ليسجل الهدف الأول بواسطة لاعب الظهير الأيسر الألماني ” لينارت تشيبورا” 21 عاماً في الدقيقة ال 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق جنوى.

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هدف التأهل لتونسي حمزة رفيعة

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني، نجح فريق الضيف جنوى من تقليص الفارق والتعادل مع يوفنتوس الإيطالي عن لاعب الوسط الإنجليزي ” فيليبو ميليجوني” 21 عاماً في الدقيقة ال74، لينتهي الشوط الثاني بتعادل الفريقين، والذهاب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة ال104 نجح اللاعب التونسي حمزة رافع من تسجيل هدف التأهل في شباك جنوى لصالح فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، وقيادته إلى الربع النهائي من .

وقد انتقل اللاعب الحاصل على الجنسية الفرنسية إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في ال 16 من شهر يوليو عام 2019م تحت سن 23 عاماً، قادماً من أكاديمية الشباب في نادي ” أولمبيك ليون” الفرنسي، حيث يحمل قميص رقم (50) في فريق ” السيدة العجوز”.

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