صدم الفنان السوري أويس مخللاتي متابعيه بإعلان ارتباطه من فتاة مجهولة لم يُعلن هويتها، ولم تعرف إن كانت من داخل أو خارج الوسط الفني، كما لم يمهد من قبل لوجود علاقة تربطه بإحدى الفتيات، ما شكل مفاجأة لجمهوره.

ونشر أويس مخللاتي صورة عبر حسابه على “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، ظهرت يد خطيبته فيها وهي تضعها على يده، وفي إصبعيهما حلقتين سوداوين على شكل خاتم خطوبة، وعلق عليها: “عملناها بحبك و رح نكفي العمر”.

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ووضع مخللاتي إشارة لحساب الفتاة المجهولة عبر “إنستجرام” والذي كان مقفولاً ولا يظهر في تفاصيله سوى أنّ اسمها إيناس وتقيم في الإمارات حيث يتواجد مخللاتي منذ أشهر عدّة لتصوير دوره في ثاني مواسم مسلسل “المنصة”.

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وبينما هنأ مخللاتي مجموعة من أصدقائه الفنانين مثل صفاء سلطان، وأيمن عبد السلام، وميسون أبو أسعد وليليا الأطرش ومرام علي، وساشا دحدوح، وساندرا رزق، طالبه جمهوره بالكشف عن هوية خطيبته.

جلسة تصوير في عزاء حاتم علي

وتعرض أويس مخللاتي قبل أيام من خطوبته للانتقادات بسبب صوره التي التقطها خلال حضوره مراسم عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي في الإمارات، ونشرها عبر “انستجرام”.

وأغضب أويس مخللاتي المتابعين بعد نشره مجموعة صور له من العزاء الذي أقامته شركة الإنتاج السورية “كلاكيت ميديا” في مدينة دبي تكريما لإنجازات الراحل حاتم علي في مجال الفن، وظهر فيها وكأنه خضع لجلسة تصوير في مناسبة حزينة فيما تبدو خلفه صورة حاتم علي.

وكتب أويس مخللاتي حينها معلقاً: “لم نتمكن من الوقوف إلى جانب جثمانك الطاهر في عملية إخراجك لمشهدك الأخير في سوريتك … لكن روحك الجميلة التي رافقتنا في عزائك هنا في الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنك وأعمالك وتاريخك وفنك وحبك وحب الناس لك لم ولن يفارقنا ولم ولن يفرقنا أبداً”.

وأضاف: “الرحمة لروحك الطاهرة حاتم علي ولنا وللجميع أهلاً وأحباباً وأصحاباً الصبر والسلوان… مع الشكر الخاص لمن قام بتنظيم هذا العزاء وساعد الحاتم على إعادة لم الشمل”.

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من هو أويس مخللاتي؟

وتخرج أويس مخللاتي من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون عام 2012، وبدأ العمل بالدوبلاج وهو طالب وحينها كان السبب مادياً، وشارك في الكثير من الأعمال التركية المدبلجة.

وكانت انطلاقته الفعلية في مسلسل نص يوم مع المخرج سامر برقاوي بشخصية “جابر “، وفي رمضان 2017، قدم الشخصية الأبرز في مسيرته وتسببت بانتشاره عربياً، وهي “صخر شيخ الجبل ” في مسلسل الهيبة، وعندما ساءت الأوضاع الأمنية في سورية اضطر إلى أن يغادرها إلى لبنان بشكل نهائي.

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