أمل الشهراني وهند القحطاني
أمل الشهراني وهند القحطاني
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“شاهد” أمل الشهراني تهاجم هند القحطاني وتتهمها بالتحرش والإماراتي المتشبه بالنساء “يسوق الشرف”

كتب وطن
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في موقف مثير للجدل، أعلنت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن استيائها من تصرف مواطنتها نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني، بعد تصوير ابنتها بشكل فاضح دون رغبة الأخيرة.

هند تتحرش بابنتها

وردت أمل الشهراني المشهور بمقاطع التعري، على تعليق إحدى متابعاتها على “سناب شات” وكتبت: “لماذا أصور مؤخرات وعورات أبنائي، هذا اسمه تحرش جنسي بالأطفال بدل حمايتهم”.

وأضافت أمل الشهراني: “الأمريكان لم يفعلوها، وإذا كانت عائلة كارداشيان المشهورة بتصوير المؤخرات قد أوقفوا برنامجهم حين رأوا أن أطفالهم كبروا، وبدأ القلق كيف سيشرحون للأطفال سبب شهرتهم”.

وحول مقارنتها بهند القحطاني، قالت أمل الشهراني: “فعلاً أنا اكره المقارنات لأن كل شخص وقناعاته وليس لنا دخل في تصرفاته، لكني أتكلم عن نفسي وعن عائلتي، وكيف أكره أن أضعهم في ضغط نفسي بسبب السوشيال ميديا، والعالم القذر الذي فيها، ونصيحة أي شخص لا يعجبك محتواه احذفه وأنا أولهم احذفوني”.

بدر خلف يدخل على الخط

وكذلك، هاجم الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف هند القحطاني حين بررت ما فعلته مع ابنتها وقالت أن جسم المرأة ليس عورة، وقال: “هذا كلام الرسول غصبن عنك تمشين عليه ما هو بكيفك “.

وتابع بدر في رده على فيديو هند القحطاني: “الشرق الأوسخ اللي تقولين عليه ذولا فيهم أهلك وجماعتك وكل فلوس دعاياتك تجي منهم ترا، الواحد يستحي على نفسه قبل يقول کلام زي كذا، هذا وانا مسوي نفسي بنت ما عمري طلعت وسبيت المجتمع أو لبست لبس عاري”.

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وقال بدر خلف في تغريدة منفصلة عبر صفحته: “مو عشاني أتشبه بالنساء يعني مالي حق انصح، أخطائي ربي راح يحاسبني عليها، بس تطلع وحده تسب مجتمعنا وتفتي بالدين على كيفها، خط أحمر وربي اجيب فيها العيد “.

بقايا الصحوة

وكانت هند القحطاني قد اتهمت منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند القحطاني منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتابعت هند القحطاني: “تبغون نقصص لحومنا وشحومنا عشان تصير أجسامنا مثل المساطر عشان نرضيكم”.

وأضافت: “يعني لو كانت أجسامنا مثل المسطرة وقتها أجسادنا ليست بعورة، لكن إذا كانت أجسادنا أنثوية لا وقتها أي حركة نسويها تُحسب علينا وحنا نقصد إثارة الفتنة والغرائز”.

هند القحطاني تصور مؤخرة ابنتها

وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل حول طريقة تعاملها مع أطفالها، وذلك بعدما ظهرت وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها أروى التي بدا أنها متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

وتعد هند القحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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