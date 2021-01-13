تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء شخص وزوجته على آخر في أحد شوارع الأردن بوحشية، بينما تقوم السيدة بالتصوير أثناء الاعتداء.

ويظهر الزوج بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يعتدي بوحشية على آخر باستخدام آلة حادة، وحين يحاول أحد المارة التدخل يمنعهم من ذلك ويُخبرهم بأنها قضية عائلية، بينما يستنجد المُعتدى عليه صارخاً: “ياحكومة”.

شاهد: فيديو صادم من الكويت .. كيف خدعت فتاة شاب طاردها في الشارع بسيارته!!

ويُسمع صوت شاب آخر يُنبه المعتدي قائلاً: “اتركه يا خالي الحكومة والشرطة جاية”، لكن الشخص يستمر بالاعتداء ويشتم الحكومة بلفظ خارج ويُمزق ملابس الضحية بالآلة الحادة في يده.

متداول، شخص وزوجته بحسب رواد مواقع التواصل، يعتدون على شخص ويوثقون الاعتداء حيث كانت السيدة تقوم بالتصوير أثناء الإعتداء pic.twitter.com/JNcE3dLTaA — الأردنية نت (@alurdunyya) January 12, 2021

الأردنيون غاضبون

وأثار الفيديو غضب الأردنيين بسبب تكرار مسلسل “البلطجة” في البلاد، مطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وذكر الناشطون أن المعتدي خال الضحية، وأن الحادثة حدثت في إربد.

تخيلو ان المعتدى عليه هو خال الطفل الذي يقوم بتثبيته… بلد آخر زمن ✌️خرّبوها… الحادثة في اربد — بقايا وطن (@freedom_wing1) January 12, 2021

اين الحكومة اين الشرطة اين النظام لماذا التاجيل ف قضية صالح التي تشجع هذي الاحداث صورتنا امام العالم اصبحت شي لايفسر https://t.co/NynY9UATzC — samer alotaibi لا اله الا انت سبحانك (@SOtaybi) January 13, 2021

ما هو لو في قانون رادع لكل معتدي كان بنشوفش هالفيديوهات بس شو بدنا نحكي عن دولة بطلع الواطي فيها من السجن بهزة فجنان! https://t.co/g3ubdUOQBs — Marah (@Marahalbkierat8) January 12, 2021

طب اللي زي هيك مش قليل عليهم الاعدام؟

ا https://t.co/B3XEwsjXdy — Abd M. Hyari (كريم) (@KareemHyari95) January 12, 2021

لا حكومة ولا شعب

بلد لا يصلح العيش فيها . https://t.co/VEpM1wg2ME — Ra’ed (@Ra_ed13) January 12, 2021

“علاقة نسب”

وأعلنت مديرية الأمن العام لاحقاً إلقاء القبض على المعتدين، وذكرت في بيان نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، أن عناصر شرطة إربد ألقت القبض على 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله.

ألقى العاملون في مديرية شرطة إربد القبض على 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله

للتفاصيل || https://t.co/Yospn9QD6E#مائة_عام_من_الأمن #وتستمر_المسيرة #الأمن_العام #مئوية_الأردن #قوات_الدرك pic.twitter.com/c3aCgXQ7cx — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) January 12, 2021

وبينت مديرية الأمن العام أنه وبالتحقيق في الحادثة تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين الذين تجمعهم علاقة قربى (النسب)، حيث تم ضبط المعتدي ومن كان معه، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، كما تم متابعة المعتدى عليه الذي كان في حالة صحية جيدة.

“بهاء وفتى الزرقاء”

وهزت الأردن جريمتان بشعتين قبل فترة بسبب انتشار ظاهرة البلطجة، آخرها حين تعرض فتى يُدعى “بهاء” ويبلغ من العمر 15 عاماً، إلى اعتداء وضربات باستخدام أداة حادة (بلطة)، من قبل شخص، قرر الانتقام من والده لوجود خلافات مالية سابقة .

عمّان تستيقظُ على جريمةٍ بشعة…مُشابهة لجريمة فتى الزرقاء..!!! إعتداء وحشيّ من بلطجيّ على الفتى بهاء (١٥ عام) في منطقة مرج الحمام..ببلطةٍ على وجهه وعُنقه ورأسه وظهره..!!! ألا تبّت أيديكم أيها المُجرمون..!! لا حول ولا قوة الا بالله #الفتى_بهاء pic.twitter.com/LQY7VxpHf6 — Dr. Basem Sarrayrah (@sardrsa) December 9, 2020

وأعادت قصة الفتى بهاء حينها لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل حوالي شهرين، وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك