اعتداء على أردني من رجل وزوجته بطريقة وحشية
اعتداء على أردني من رجل وزوجته بطريقة وحشية
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“زعران” الأردن لم يرتدعوا .. فيديو صادم لما فعله رجل وزوجته بشاب في الشارع!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء شخص وزوجته على آخر في أحد شوارع الأردن بوحشية، بينما تقوم السيدة بالتصوير أثناء الاعتداء.

ويظهر الزوج بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يعتدي بوحشية على آخر باستخدام آلة حادة، وحين يحاول أحد المارة التدخل يمنعهم من ذلك ويُخبرهم بأنها قضية عائلية، بينما يستنجد المُعتدى عليه صارخاً: “ياحكومة”.

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ويُسمع صوت شاب آخر يُنبه المعتدي قائلاً: “اتركه يا خالي الحكومة والشرطة جاية”، لكن الشخص يستمر بالاعتداء ويشتم الحكومة بلفظ خارج ويُمزق ملابس الضحية بالآلة الحادة في يده.

الأردنيون غاضبون

وأثار الفيديو غضب الأردنيين بسبب تكرار مسلسل “البلطجة” في البلاد، مطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وذكر الناشطون أن المعتدي خال الضحية، وأن الحادثة حدثت في إربد.

“علاقة نسب”

وأعلنت مديرية الأمن العام لاحقاً إلقاء القبض على المعتدين، وذكرت في بيان نشرته عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، أن عناصر شرطة إربد ألقت القبض على 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله.

وبينت مديرية الأمن العام أنه وبالتحقيق في الحادثة تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين الذين تجمعهم علاقة قربى (النسب)، حيث تم ضبط المعتدي ومن كان معه، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، كما تم متابعة المعتدى عليه الذي كان في حالة صحية جيدة.

“بهاء وفتى الزرقاء”

وهزت الأردن جريمتان بشعتين قبل فترة بسبب انتشار ظاهرة البلطجة، آخرها حين تعرض فتى يُدعى “بهاء” ويبلغ من العمر 15 عاماً، إلى اعتداء وضربات باستخدام أداة حادة (بلطة)، من قبل شخص، قرر الانتقام من والده لوجود خلافات مالية سابقة .

وأعادت قصة الفتى بهاء حينها لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل حوالي شهرين، وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.

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