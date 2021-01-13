اللاعب الجزائري إسلام سليماني
اللاعب الجزائري إسلام سليماني
Imageرياضة

بصفقة مجانية الجزائري إسلام سليماني ينضم إلى صفوف فريق ” ليون” الفرنسي

كتب وطن
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كشف الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبورت ” فابريزيو رومانو”، عن إتمام اللاعب الدولي الجزائري 32 عاماً، الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيداً لانتقاله إلى فريق الفرنسي، في قادماً من فريقه السابق الإنجليزي.

وقد يحل اللاعب الجزائري كبديل عن رحيل المهاجم الفرنسي ” موسى ديمبيلي” 24 عاماً، الذي سينتقل إلى صفوف فريق الإسباني ” البلانكوس” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد فسخ عقده مع المهاجم الإسباني “دييجو كوستا” بالتراضي، مع تفعيل خيار الشراء النهائي للاعب.

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على سبيل الإعارة

ومن المنتظر أن يوقع النجم الجزائري سليماني، خلال الأيام القادمة عقده مع فريق ” ليون” لمدة 18 شهراً، بمجرد انتقال اللاعب الفرنسي “موسى ديمبيلي” إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

يشار أن المهاجم الجزائري سليماني قد لعب سابقاً في صفوف نادي لشبونة الإسباني وموناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي الذي سينتهي عقده في شهر يونيو من العام الجاري، وصولاً إلى فريق ليون الفرنسي الذي انضم إليه مؤخراً، في التجربة ومسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية لكرة القدم.

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بالتفاصيل .. أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع اللاعب “دييجو كوستا”

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