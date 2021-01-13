بصفقة مجانية الجزائري إسلام سليماني ينضم إلى صفوف فريق ” ليون” الفرنسي

كشف الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبورت ” فابريزيو رومانو”، عن إتمام اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني 32 عاماً، الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيداً لانتقاله إلى فريق ليون الفرنسي، في صفقة مجانية قادماً من فريقه السابق ليستر سيتي الإنجليزي.

وقد يحل اللاعب الجزائري كبديل عن رحيل المهاجم الفرنسي ” موسى ديمبيلي” 24 عاماً، الذي سينتقل إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ” البلانكوس” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد فسخ عقده مع المهاجم الإسباني “دييجو كوستا” بالتراضي، مع تفعيل خيار الشراء النهائي للاعب.

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Islam Slimani has just completed his medicals with Olympique Lyonnays and he’s expected to sign his contract after Moussa Dembele will undergo his medicals in Madrid as new Atléti player. 🤝🔵 #LCFC #OL #Atleti — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2021

على سبيل الإعارة

ومن المنتظر أن يوقع النجم الجزائري سليماني، خلال الأيام القادمة عقده مع فريق ” ليون” لمدة 18 شهراً، بمجرد انتقال اللاعب الفرنسي “موسى ديمبيلي” إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

موسى ديمبيلي اثناء فحوصاته الطبية في نادي اتليتكومدريد ✅📸 pic.twitter.com/hpEwQfve71 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) January 13, 2021

يشار أن المهاجم الجزائري سليماني قد لعب سابقاً في صفوف نادي لشبونة الإسباني وموناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي الذي سينتهي عقده في شهر يونيو من العام الجاري، وصولاً إلى فريق ليون الفرنسي الذي انضم إليه مؤخراً، في التجربة ومسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية لكرة القدم.

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