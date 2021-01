بصفقة مجانية الجزائري إسلام سليماني ينضم إلى صفوف فريق ” ليون” الفرنسي

كشف الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبورت ” فابريزيو رومانو”، عن إتمام اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني 32 عاماً، الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيداً لانتقاله إلى فريق ليون الفرنسي، في صفقة مجانية قادماً من فريقه السابق ليستر سيتي الإنجليزي.

وقد يحل اللاعب الجزائري كبديل عن رحيل المهاجم الفرنسي ” موسى ديمبيلي” 24 عاماً، الذي سينتقل إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ” البلانكوس” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد فسخ عقده مع المهاجم الإسباني “دييجو كوستا” بالتراضي، مع تفعيل خيار الشراء النهائي للاعب.

اقرأ المزيد: لماذا وصف المهاجم الجزائري “إسلام سليماني” مشجعي الجزائر بـ”المنافقين”؟!

Islam Slimani has just completed his medicals with Olympique Lyonnays and he’s expected to sign his contract after Moussa Dembele will undergo his medicals in Madrid as new Atléti player. 🤝🔵 #LCFC #OL #Atleti

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2021