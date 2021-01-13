طارق الحبيب
طارق الحبيب
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“الشتاء يحتاج زوجة ثانية”.. السعودي طارق الحبيب يحرض الرجال على طلاق زوجاتهم ويثير غضباً واسعاً

كتب وطن
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أثار الدكتور السعودي، استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة له عبر هاشتاج #الشتاء_يحتاج_زوجه_ثانيه، والذي تصدر التريند خلال اليومين الماضيين.

وكتب طارق الحبيب تحت الهاشتاغ: “من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد، ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل”.

الشتاء يحتاج زوجه ثانيه

وتابع الحبيب: “ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى”.

ردود غاضبة على تعليق الطبيب السعودي

وأثارت تغريدة طارق الحبيب جدلاً بين المغردين، فمنهم من رأى أنه يُحرض على الطلاق، ويسعى لتدمير البيوت، ومنهم من ذكره بأن الأصل في الإسلام أنه يبيح تعدد الزوجات ولا يجوز له أن يقف ضده، ويهدد استقرار البيوت بما يدعو إليه.

الخيانة لا تناقض الحب

وسبق أن أثار طارق الحبيب جدلاً حين قال في مقابلة تلفزيونية، إن “الخيانة عمل مستقل لا علاقة له بالحب، وأنه عمل مستقذر لكنه لا يتعارض مع الحب في العلاقة الزوجية”.

وأضاف الحبيب: “تخطئ الكثير من الزوجات باعتقادهن أن الخيانة تتعارض مع الحب. ففي حال خيانة الرجل لزوجته هذا لا يعني أنه لا يحبها”.

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وأشار طارق الحبيب حينها إلى أن الرجل كلما كان أكثر حبا ورقيا وتدينا تقل لديه نسبة الخيانة الزوجية، مضيفاً: “الخيانة كفعل ربما يأتي من شخص يحب زوجته، وربما لا يحصل مع رجل لا يحب زوجته”.

اهجري زوجك

كما أجاز طارق الحبيب للمرأة هجران زوجها غير الملتزم بالحجر الصحي من فيروس كورونا، مطالباً إياها بالانتقال إلى بيت أهلها.

وقال الحبيب حينها في تغريدة له عبر تويتر: “زوجة تسألني: زوجي لم يلتزم بالبقاء في المنزل ماذا أفعل؟، فأجبتها: انتقلي عند أهلك وارجعي له بعد نهاية الأزمة! فالغياب عن الزوج بلطف مؤقتا أهون بكثير من موت أحدكما أو كلاكما او موت أبنائكم !”.

وأضاف الحبيب: “قد لا يجدي التصادم مع الجاهل أو المستهتر في حين قد ينفع الانسحاب الهادىء المؤقت معه”، معتبراً أن عدم الالتزام يكون للرجل الذي كل يوم في سهرة.

من هو طارق الحبيب؟

الجدير بالذكر أن طارق الحبيب طبيب نفسي سعودي. ولد في محافظة عنيزة في منطقة القصيم، و حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود،  ثم واصل دراساته العليا في الطب النفسي في أيرلندا وبريطانيا.

وتتركز اهتمامات طارق الحبيب العلمية في علاج الاضطرابات الوجدانية وفي مهارات التعامل مع الضغوط النفسية وفي علاقة الدين بالصحة النفسية.

ولطارق الحبيب العديد من الأبحاث العلمية المنشورة محليا وعالميا، كما له العديد من المؤلفات والتي اعتمد بعضها مرجعا علميا في كليات الطب في بعض الجامعات العربية.

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