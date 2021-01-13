اثارت الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود صدمة متابعيها في أحدث إطلالة لها بعد عمليات التجميل الاخيرة التي أجرتها .

وظهرت دكتورة خلود بـ”لوك” مختلف، وبشكلها وملامحها الجديدة التي أحدثتها عمليات التجميل.

وعلّقت دكتورة خلود قائلةً: “انا توقعت ردود افعالكم على أي لوك غريب اسويه او لوك غير معتاد علي ماشي ماشي كل تعليق مدفون بقلبي حسبي الله على ابليسكم “.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية: “لوك مختلف اول مره اسوي سحبة ايلاينر بهالطريقة وايد حبيت . تغيير”.

وشبّه بعض المعلقين دكتورة خلود بشكلها الجديد باليابانيين!.

وفي وقتٍ سابق ردّت المتحولة جنسيا هيفا ماجيك على تشبيه الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود بها بعد عمليات التجميل التي أجرتها الأخيرة.

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وأضافت المتحولة جنسيا أنها ترفض المقارنة بها، وقالت إنّه إذا كان هذا جمال دكتورة خلود وليس “فلتر” فهي “صاروخ”.وفق تعبيرها

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