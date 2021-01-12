وكالة الأنباء الكويتية تُعيد الأمير نواف ولياً للعهد وتثير جدلاً في الكويت!

وقعت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” في خطأ كارثي فادح يُضاف إلى سلسلة الأخطاء التي وقعت فيها سابقاً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونشرت “كونا” عبر حسابها الموثق على “تويتر”، صورة أمس الإثنين لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مع خبر خاص بولي العهد.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرعى يوم الثلاثاء المباراة النهائية لكأس ولي العهد، فيما وضعت صورة لأمير البلاد مع الخبر.

وبينما عدلت وكالة “كونا” الخطأ الفادح الذي ارتكبته، إلا أن الناشطين تمكنوا من التقاط صورة للخطأ وتداولوه على نطاق واسع، وسط انتقادات لاذعة للوكالة الرسمية، مطالبين بتغيير سياستها والعاملين عليها بسبب تكرار أخطائهم.

من زمان نقول ان #كونا بحاجة إلى نفضة واسعة pic.twitter.com/1JeNqdjIQn — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) January 11, 2021

كاتبين ولى العهد يعنى على ديزل الامير والشيخ نواف ولى عهد كونا تعتبره 🤬🤚 https://t.co/OxKIwIbKBA — @City346 (@City3461) January 12, 2021

كونا بيذبحوني 😭🤦🏾‍♀️

بفهم شصار فيهم !؟!! https://t.co/GD8kgwymEb — 𝓝𝓞𝓞𝓕 💫🕊💫🇰🇼 (@Noufy_j) January 12, 2021

تتكرر اخطاء كونا بسبب عدم محاسبتهم محاسبة حقيقية في كل مرة — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) January 11, 2021

نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني الى التحقيق

في هذا السياق، أعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن رفضه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أخبارها المنشورة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المطيري رفضه لمثل هذه التصرفات “غير المسؤولة” على حسب تعبيره، والتي تسيء إلى تاريخ الوكالة الرسمية في البلاد.

وأشار المطيري في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية أنه تم إحالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة إلى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وزير الاعلام يعرب عن رفضه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها (كونا) والمسيئة لتاريخها ويحيل نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة الى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا pic.twitter.com/wKRfw7OhsR — KUWAIT NEWS كويت نيوز (@KuwaitNews) January 11, 2021

وقال المطيري إن وكالة “كونا” لها دور مهم في تغطية الأخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية باعتبارها مصدر موثوق، إلا أن الأخطاء التي وقعت تؤثر على مكانتها المرموقة مؤكدا أنه سيعمل على إعادة الامور الى نصابها في الوكالة.

أخطاء سابقة لـ”كونا”

وسبق أن وقعت وكالة “كونا” في خطأ كارثي فادح حين نشرت خبراً وحذفته لاحقًا، تسبب في إحداث حالة من الغضب والاستنكار، في الكويت واليمن. بعدما تضمن تهنئة لأمير البلاد الجديد، الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، من وزير الخارجية المحسوب على جماعة الحوثيين في اليمن “هشام شرف عبدالله”.

وكالة الأنباء الكويتية كانت قد نشرت خبرًا جاء فيه: “تلقى أمير البلاد رسالة تهنئة من وزير خارجية اليمن، هشام شرف عبدالله. أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم”.

وأثار الخبر علامات استفهام واسعة في الكويت، التي عبر مدونون فيها عن صدمتهم من الخبر الذي أوردته الوكالة. مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن نشره، ومؤكدين على أن مشاعر اليمنيين لا يمكن التهاون معها لأي سبب.

سقطة كبيرة وقعت فيها وكالة #كونا بنشرها خبر تهنئة لصاحب السمو أمير البلاد #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح من جهة غير معترف بها وهي حكومة #الحوثي والمرسلة من قبل هشام شرف وزير خارجية تلك الشرذمة الإنقلابية غير الشرعيةوالواقع أن محمد عبدالله الحضرمي هو وزير خارجية الحكومة اليمنية الشرعية pic.twitter.com/skmHrm5moa — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) October 4, 2020

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تأسست عام 1956، وأعيد تأسيسها بمرسوم أميري عام 1976 بتاريخ 6 أكتوبر، وذلك لتجميع الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية لتزويدهم بالخدمة الإخبارية كأي وكالة أنباء عربية وبدور رئيسي هو إبراز قضايا الكويت إقليميا ودوليا.

و بلغ عدد العاملين عام 1999 في الوكالة 365 عاملا، ومتوسط عدد أخبار النشرتين العربية والإنجليزية بلغ حوالي 72,500 خبر في العام.

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