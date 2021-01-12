أعلنت شركة “لاس فيغاس ساندز”، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، وفاة “امبراطور القمار” الأمريكي والمانح السخي لـ”الحزب الجمهوري” شيلدون أديلسون، عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

ملك النوادي الليلية

وذكرت الشركة التي تعتبر أكبر شركة للنوادي الليلية والقمار في العالم في بيان لها أن “مؤسسنا صاحب الرؤية شيلدون ج. أديلسون توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 87 سنة بسبب مضاعفات غير متعلقة بسرطان الغدد الليمفاوية”.

صديق نتنياهو وترامب

وارتقى شيلدون أديلسون، المؤيد المعروف للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليصبح أحد أغنى رجال العالم بفضل سلسلة من الكازينوهات مترامية الأطراف حول العالم.

ثروته 35 مليار دولار

وبحسب ما قدّرت مجلة “فوربس”، فقد بلغت ثروة أديلسون الصافية بـ35 مليار دولار حتى الثلاثاء، وهي ثروة كان يستخدمها غالباً للتأثير في السياسة الأميركية.

وبعد أن بلغ صافي ثروته 33.9 مليار دولار في مارسر 2019، احتل المرتبة 24 على قائمة أثرياء العالم على مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

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وفي بيان له قال الرئيس السابق جورج دبليو بوش في بيان له إن أديلسون كان أمريكياً ومتبرعاً كريماً للأعمال الخيرية، وكثير الدعم لدولة “إسرائيل”.

عارض أوباما ودعم ترامب

وعارض أديلسون بشكل كبير الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وكان مانحاً رئيسياً لخليفته ترمب، حيث أعطى ما يقرب من 220 مليون دولار لقطب العقارات الثري وزملائه الجمهوريين في الكونغرس خلال دورة انتخابات 2020.

فيما قال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في بيان له إن أديلسون كان “بطلاً مذهلاً للشعب اليهودي والدولة اليهودية والتحالف بين إسرائيل وأميركا”.

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