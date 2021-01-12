موظف غاضب من ترامب ينهي ولايته وهذا ما حدث في وزارة الخارجية الأمريكية وأثار جدلاً واسعاً

اتخذ الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، خطوة استباقية بإعلان انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أثار لغطاً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزل ترامب، خاصة وأن الوزارة يتولاها مايك بومبيو، المقرب من الرئيس الأمريكي.

وأظهرت صفحتان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، رسالة بأن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس انتهت اليوم 11 يناير 2021 بتوقيت الولايات المتحدة.

ولاية ترامب انتهت في 11 يناير

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية للرئيس الامريكي أنّ “ولاية دونالد ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49″، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علماً أنّ الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل فيما يتعلّق بولاية الرئيس أو هويته.

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هذا ولم تدل وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري بأي تعليق على طبيعة الحادثة سواء كانت ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

موظف غاضب

وفي السياق، نقل موقع “بازفيد” عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ موظفاً غاضبا في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيؤدي القسم رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، فيما يطالب عدد من أعضاء الكونجرس بعزل ترامب، ويطالبون نائبه بنس والحكومة بإقالته قبل الموعد المقرر.

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