منار سامي “مستقطبة الشباب” في ورطة جديدة وهذا ما فعلته مع أحد الرجال و”زاد الطين بلة”!

أصدرت محكمة مصرية أمس الإثنين حكماً جديداً ضد مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المصرية منار سامي، والمعروفة إعلامياً بـ”فتاة التيك توك”.

خانت الأمانة

وقضت محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، بحبس منار سامي عاماً وكفالة 1000 جنيه في قضية جديدة، وهي خيانة الأمانة.

جاء ذلك بعد تحرير محضر ضد منار سامي يتضمن اتهامها بامتناعها عن سداد مبلغ مالي قدر بـ 100 ألف جنيه مصري، لصالح ”أ.ك“ كان سلمها لها نظير تعاملات مالية.

وجاء في البلاغ الذي حرره، محامي المدعي، ونقلته وسائل إعلام محلية، أن منار سامي وقعت بكامل إرادتها على إيصال أمانة بالمبلغ المذكور، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد.

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وأشار المحامي إلى أن منار سامي ماطلت موكله في السداد عندما طالبها برده ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

تحريض على الفجور

ولم تكن هذه القضية هي الأولى لمنار ، حيث عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع من خلال صناعة وبث فيديوهات رقص خليعة، والتحريض على الفسق الفجور.

جلسة محاكمة مثيرة

وكانت جلسة محاكمة سامي قبل فترة حديث مواقع التواصل، بسبب كواليس الجلسة وما حدث فيها من أمور غير متوقعة بالمرة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية حينها، فقد قررت النيابة المصرية، حجز والد وشقيق وشقيقة فتاة ”التيك توك“ المصرية، منار سامي، على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التعدي على ضابط شرطة وأفراد الأمن والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة.

إغماء منار سامي

وشهدت جلسة تجديد الحبس وقائع مثيرة، منها تعرض فتاة ”التيك توك“ سامي لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها.

كما حدثت مشادات بين أسرتها، وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة؛ بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام.

وعندما شاهدتها أصيبت بإغماء داخل القفص، فاندفع أفراد أسرتها للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم؛ ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

من هي منار سامي؟

تصف منار سامي نفسها بـ”البلوجر”، وتعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، عبر حسابها على “انستجرام”، والذي تنشر عليه باستمرار مقاطع فيديو راقصة، بالإضافة إلى “تيك توك”.

كما شاركت منار منذ 3 سنوات بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

و أعلنت سامي عن مشاركتها في فيلم “اركب تريند”، من بطولة مجموعة وجوه شابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع، كما أعلنت العام الماضي، أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم “فرقة المحترفين”.

وأعلنت منار في وقت سابق عن إقامتها دعوى قضائية ضد طليقها، بعد انتشار صور جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه بالتشهير بسمعتها، بغرض الحصول على حضانة طفلتيهما “لي لي”.

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