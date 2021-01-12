مع تألق الجزائري بونجاح .. السد القطري يفوز على الدحيل بالثلاثية الثمينة مقابل هدف وحيد

تغلب فريق السد القطري على فريق لخويا ” الدحيل”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دوري النجوم القطري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ” جاسم بن محمد” في العاصمة القطرية ” الدوحة”.

هاتريك الجزائري بونجاح

ونجح اللاعب الجزائري الدولي وهداف الدوري القطري الممتاز بغداد بونجاح 29 عاماً في الدقيقة ال 14 من أحداث الشوط الأول في شباك فريق الدحيل، ليقلص الفارق بعد تسجيل المنافس في شباك السد القطري مع بداية المباراة في الدقيقة ال 6 عن طريق اللاعب المعز علي 24 عاماً، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين كلا المنافسين القويين.

وفي الشوط الثاني، عاد المهاجم بغداد بونجاح ليضيف الهدف الثاني لصالح فريق السد القطري في الدقيقة ال 50 داخل شباك فريق الدحيل، لتنتهي المباراة بفوز السد القطري على الدحيل بهدفين مقابل هدف وحيد، والهدف الثالث في الدقيقة ال 87 بتسديدة قوية سجلها على يسار حارس الدحيل القطري ” أمين ليكومت” 30عاماً.

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صدارة الهدافين

واستطاع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح من اعتلاء صدارة هدافي الدوري لقطري الممتاز بعد تسجيله ثلاثة أهداف رائعة في شباك الدحيل اليوم برصيد 15 هدفاً.

وبهذا الفوز استطاع فريق السد القطري من تقليص الفارق والانفراد بالصدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما حل الخاسر الدحيل المنافس القوي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، في دوري النجوم القطري.

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