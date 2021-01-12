ميشال عون وسعد الحريري
ميشال عون وسعد الحريري
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“ليك حظهن اللبنانيين”.. فيديو مسرب لميشال عون يتهم الحريري بالكذب يشعل ضجة في لبنان

كتب وطن
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أثار مقطع مسرب يتضمن تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون يهاجم فيها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ويصفه بالكاذب خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليك حظهن اللبنانيين

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” والذي سرب من اجتماع سبق جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في الاجتماع، سأل دياب، عون: “وضعُ التأليف كيف صار فخامة الرئيس”، فردَّ عون قائلاً: “لا يوجد تأليف، قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين”.

وأثارت تصريحات ميشال عون جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول البعض تغريدات سابقة للحساب التابع للرئاسة اللبنانية، تؤكد فيها تسلُّم عون تشكيلة وزارية من الحريري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اعتراض ميشال عون

الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن حينها اعتراضه على “تفرُّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية”.

وفي حينها، قالت الرئاسة اللبنانية، إن اعتراض الرئيس عون قائم على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا سلسلة من الهاشتاقات رفضاً لما يجري من مسرحية هزلية بين السياسيين اللبنانيين، معبرين عن سخطهم من النظام السياسي القائم.

الجدير ذكره، أن لبنان تشهد أزمة سياسية تصعب مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة حسان دياب على إثر انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

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