أثار مقطع مسرب يتضمن تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون يهاجم فيها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ويصفه بالكاذب خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليك حظهن اللبنانيين

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” والذي سرب من اجتماع سبق جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في الاجتماع، سأل دياب، عون: “وضعُ التأليف كيف صار فخامة الرئيس”، فردَّ عون قائلاً: “لا يوجد تأليف، قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين”.

ما في تأليف #الحريري_عم_بكذب !!!! ولك يقبرني الله يلي خلقك جنرال

فخامة الرئيس #ميشال_عون pic.twitter.com/WlWUxNgg94 — fshkhel2i (@fshkhel2i) January 11, 2021

وأثارت تصريحات ميشال عون جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول البعض تغريدات سابقة للحساب التابع للرئاسة اللبنانية، تؤكد فيها تسلُّم عون تشكيلة وزارية من الحريري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الرئيس عون تسلّم من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تشكيلة حكومية من ١٨ وزيراً وسلّمه طرحاً متكاملاً حول التشكيلة المقترحة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 9, 2020

اعتراض ميشال عون

الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن حينها اعتراضه على “تفرُّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية”.

تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس #للكذب_عنوان_عون_وجبران pic.twitter.com/DRMwUq7KgE — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) January 11, 2021

وفي حينها، قالت الرئاسة اللبنانية، إن اعتراض الرئيس عون قائم على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا سلسلة من الهاشتاقات رفضاً لما يجري من مسرحية هزلية بين السياسيين اللبنانيين، معبرين عن سخطهم من النظام السياسي القائم.

ميشال عون بهدل مقام رئاسة الجمهورية وبات مسخرة على لسان كل لبناني #للكذب_عنوان_عون_وجبران — Wael Yaman (@WaelYaman) January 11, 2021

وهيدي الورقة اللي بالصورة كمان كذب؟! #للكذب_عنوان_عون_وجبران pic.twitter.com/vaQELOiu1t — Hoda Mohamad Al Mallah (@mallahhoda2) January 11, 2021

سعد العلاقات الدولية والعهد لخراب ودمار البلد اقتصاديا#للكذب_عنوان_عون_وجبران pic.twitter.com/ITrmQIermp — K. Kenaan (@KhaledKenaan) January 11, 2021

سأل دياب عون عن وضع التأليف، رد عليه الخرفان: "ما في تأليف، عم بقول اعطاني ورقة،عم يكذب🤭

ما حضرتك يلي صرحت بهالشي!!'

ولووووووو👇🏻#للكذب_عنوان_عون_وجبران pic.twitter.com/WvE0d9mOOv — Samar omar🇱🇧 (@samar031460) January 11, 2021

الجدير ذكره، أن لبنان تشهد أزمة سياسية تصعب مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة حسان دياب على إثر انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

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