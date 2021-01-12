وجّه العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية شاهين السليطي رسالةً إلى الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد إعلانه عزمه زيارة الدوحة في أقرب رحلة طيران.

وكتب “السليطي” تغريدة لاقت تفاعلاً واسعاً بتويتر قائلاً:”يجب ان تعرف يا دكتور بان قطر ليست البحرين التي طردتك ومنعتك من دخولها”.

وأضاف عميد المخابرات القطرية: “من يدخل قطر ( دار تميم المجد ) فهو آمن ولك كامل الحرية في التنقل داخل مدن قطر. لكن يجب ان تعرف ايضاً بأنك غير مرحب فيك من الشعب القطري وتأكد بأن من يرحب بك سوف يصبح شاذاً ومنبوذاً من أهل قطر”.

يجب ان تعرف يا دكتور @Abdulkhaleq_UAE بان قطر ليست البحرين التي طردتك ومنعتك من دخولها

من يدخل قطر ( دار تميم المجد ) فهو آمن ولك كامل الحرية في التنقل داخل مدن قطر.

لكن يجب ان تعرف ايضاً بانك غير مرحب فيك من الشعب القطري وتأكد بان من يرحب بك سوف يصبح شاذاً ومنبوذاً من أهل قطر pic.twitter.com/fKd7w2uLTc — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 12, 2021

وكان عبدالخالق عبدالله قال في تغريدةٍ له: “سأزور الدوحة على أقرب رحلة لطيران الإمارات للاطمئنان على الأهل ولقاء الزملاء لتأكد الأخوة وتجديد المودة”.

وأضاف: “لا بأس من ظهور شخصي ضيفا بالجزيرة في حوار صريح لتجاوز مرارات المقاطعة وترسبات القطيعة ومحاسبة “الأشرار” كل ذلك يتطلب منك مبادرة لإسقاط دعاوي من مخلفات زمن ما قبل المصالحة”.

سأزور الدوحة على أقرب رحلة لطيران الإمارات للاطمئنان على الأهل ولقاء الزملاء لتأكد الأخوة وتجديد المودة ولا بأس من ظهور شخصي ضيفا بالجزيرة في حوار صريح لتجاوز مرارات المقاطعة وترسبات القطيعة ومحاسبة "الأشرار" كل ذلك يتطلب منك مبادرة لإسقاط دعاوي من مخلفات زمن ما قبل المصالحة https://t.co/34qiNWU9es — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 12, 2021

اقرأ أيضاً: هكذا ردّت غادة عويس على طلب عبدالخالق عبدالله إسقاط دعوى ضد “ابن زايد” و”ابن سلمان”

وتفاعل مغرّدون مع حديث “السليطي”، إذ كتب المغرّد الأردني محمد علاء الدين عناسوة: “من هاجم قطر أثناء حصارها وبقي يغرد ضد رموزها وشعبها غير مرحب به عند الشرفاء والأحرار”.

وأضاف: “القطريون أوفياء فقط لمن وقف معهم وقت شدتهم وضيقهم ليس مادحا لشعب قطر بقدر قول الحقيقة عنهم هذه عواديهم ومتأصلة ومن دينهم الإسلامي وعقيدتهم السمحه (يأمن الشخص على نفسه وهو في دوحة تميم المجد)”.

من هاجم #قطر أثناء حصارها وبقي يغرد ضد رموزها وشعبها غير مرحب به عند الشرفاء والأحرار

القطريين أوفياء فقط لمن وقف معهم وقت شدتهم وضيقهم

ليس مادحا لشعب #قطر بقدر قول الحقيقة عنهم

هذه عواديهم ومتأصلة ومن دينهم الإسلامي وعقيدتهم السمحه

(يأمن الشخص على نفسه وهو في دوحة #تميم_المجد ) — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) January 12, 2021

أما الإعلامي اليمني أنيس منصور فقال: “تطاول اذناب شيطان العرب على قطر وصل الى فجور في الخصومة واستفز كبريائهم ولهذا الشعب القطري مجروح وجرح القلوب لايُشفى وصعب يتعافى بسرعة كلام الشاهين تعبير صادق على قلوب الشعب القطري”.

تطاول اذناب شيطان العرب على قطر وصل الى فجور في الخصومة واستفز كبريائهم ولهذا الشعب القطري مجروح وجرح القلوب لايُشفى وصعب يتعافى بسرعة

كلام الشاهين تعبير صادق على قلوب الشعب القطري #قائمه_المتطاولين_علي_قطر — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) January 12, 2021

بينما اعتبر المغرّد القطري مبارك الخيارين إن كلام شاهين السليطي “يمثلنا كلنا”.

وأعلنت الإمارات، عبور أول طائرة قطرية لمجالها الجوي واستئناف الحركة الجوية بين البلدين، بعد حظر دام 3 سنوات ونصف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك