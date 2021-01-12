قريبا.. منصب جديد مستحدث في سلطنة عمان أشار له السلطان هيثم في المراسيم الجديدة

عزم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وبموجب التعديل الذي أجراه مؤخراً بالنظام الأساسي الجديد لسلطنة عمان، إيجاد منصب رئيس مجلس الوزراء، والذي يشغله السلطان العماني بنفسه في الفترة الحالية.

وبحسب ما أوردت المادة 55 و56 من المرسوم فإنها نصت على إنه “إذا عيّن السلطان رئيساً لمجلس الوزراء حددت صلاحياته واختصاصاته في مرسوم تعيينه.

يعتزم السلطان #هيثم_بن_طارق بموجب تعديل النظام الأساسي الجديد ل #سلطنة_عمان تعيين منصب رئيس مجلس الوزراء الذي يشغله حالياً السلطان نفسه. pic.twitter.com/g40EkIi3rz — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) January 12, 2021

كما يشترط فيمن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له أو وزيراً أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية”.

مراسيم السلطان هيثم بن طارق

وأصدر السلطان هيثم بن طارق أمس الاثنين 11 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا يحدد آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد، ويضع آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.

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كما تضمن المرسوم “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم”.

ونص المرسوم أيضا على “إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات”، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة”.

المهام الموكلة لمجلس عمان

وحول ما يتعلق بالمهام الموكلة لمجلس عمان، يتولى “إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة”.

ويشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2020، تولى السلطان هيثم بن طارق الحكم بعد وفاة ابن عمه السلطان الأسبق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز التسعة وسبعين عاماً، وفترة حكم استمرة لخمسين سنة، وأوصى بأن يكون السلطان هيثم خليفته.

وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

نظام سلطاني وراثي في الذكور

وتتمتع سلطنة عمان بنظام حكم وفق المادة الخامسة من الدستور، سلطاني وراثي في الذكور، من” ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، كما يشترط لمن يتولى الحكم منهم أن يكون مسلماً عاقلاً راشداً”.

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