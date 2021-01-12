مباراة القادسية والكويت
مباراة القادسية والكويت
Videoرياضة

“فيديو” لحكم مباراة القادسية والكويت بعد نهاية المباراة يثير جدلاً واسعاً

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل في الكويت مقطعا مصورا، يخص حكم مباراة الكويت والقادسية علي عباس عقب انتهاء اللقاء الذي حسمه نادي الكويت وفاز بكأس ولي العهد الكويتي على حساب القادسية بهدفين لهدف.

حكم المباراة طار من الفرحة

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع احتفال حكم المباراة علي عباس، مع لاعبي ومسؤولي نادي الكويت عقب الفوز.

وظهر لاعبو الكويت وهم يمسكون بالحكم ويرفعونه للأعلى مرات متتالية، تعبيرا منهم عن الفرحة.

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موجة انتقاد واسعة

واستنكر ناشطون احتفال الحكم مع فريق الكويت، متهمين إياه بالانحياز للاعبي الكويت في المباراة.

وطالب أحد النشطاء بفتح تحقيق في هذه اللقطة تحديدا وأضاف:”واذا ما انفتح  اتمنى من ادارة القادسية ترفع الموضوع للفيفا”

وكتب آخر:”واضح إنهم فرحانيين بالحكم بس كل واحد يصورها على مزاجه”

بينما ذهب البعض إلى أن الحكم كان أدائه جيد مستنكرين مهاجمة البعض له بسبب هذه اللقطة.

وكتب مغرد متضامنا مع الحكم:”الحكام شالوه وقاعدين يحتفلون فيه لان اول نهائي حقه يستاهل الحكم ١٠/١٠”

وشاركه آخر تفس الرأي بشأن كفاءة الحكم:”كان بطل حكم صح وضمير مستقبل الكرة الكويتية”

علي عباس

وأشهر علي عباس، حكم مباراة القادسية والكويت، الذي جمع بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في نهائي كأس ولي العهد الكويتي، الكارت الأحمر في وجه أحمد الظفيري، لاعب القادسية.

واحتسب الحكم ركلة حرة على أحد لاعبي القادسية، ليقوم الظفيري بالاعتراض بشكل قوي على الحكم وتهجم عليه ليقوم على الفور بإشهار الكارت الأحمر وطرده خارج الملعب.

هذا وتوج فريق الكويت بكأس ولي العهد الكويتي على حساب القادسية بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد “جابر الأحمد الدولي”.

نادي الكويت

ويعد فوز اليوم التتويج التاسع في تاريخ نادي الكويت بكأس ولي العهد.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من عدي الصيفي في الدقيقة العاشرة لفريق القادسية، بينما سجل هدفي الكويت كل من أحمد العكايشي (65)، وسيسوكو (116).

وشهدت المباراة احتفالية غريبة من قِبل الأردني عدي الصيفي، بعدما أحرز هدف التقدم للقادسية.

وجاء هدف ”الصيفي“ مع الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وبعد الهدف ركض اللاعب وهو يمسك بركبته اليمنى في مشهد غريب، وطلب من اللاعبين الابتعاد عنه، قبل أن يسقط على الأرض وكأنه أصيب، لكنه وقف بعد ذلك واحتفل مع زملائه.

 

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