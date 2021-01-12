“فيديو” لحكم مباراة القادسية والكويت بعد نهاية المباراة يثير جدلاً واسعاً

تداول ناشطون بمواقع التواصل في الكويت مقطعا مصورا، يخص حكم مباراة الكويت والقادسية علي عباس عقب انتهاء اللقاء الذي حسمه نادي الكويت وفاز بكأس ولي العهد الكويتي على حساب القادسية بهدفين لهدف.

حكم المباراة طار من الفرحة

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع احتفال حكم المباراة علي عباس، مع لاعبي ومسؤولي نادي الكويت عقب الفوز.

الاحتفال بالحكم بعد نهاية اللقاء !!!!!! pic.twitter.com/hVmTdbxMK1 — Goalna (@Goalna) January 12, 2021

وظهر لاعبو الكويت وهم يمسكون بالحكم ويرفعونه للأعلى مرات متتالية، تعبيرا منهم عن الفرحة.

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موجة انتقاد واسعة

واستنكر ناشطون احتفال الحكم مع فريق الكويت، متهمين إياه بالانحياز للاعبي الكويت في المباراة.

هذا لازم يحاسب ويشطب من الاتحاد

لكن منو بيشطبه خلوها علي الله — Benhazzaa🇰🇼 (@Benhazzaa69) January 12, 2021

وطالب أحد النشطاء بفتح تحقيق في هذه اللقطة تحديدا وأضاف:”واذا ما انفتح اتمنى من ادارة القادسية ترفع الموضوع للفيفا”

بغض النظر اني اشوف ان المباراة ماصار فيها اخطاء تحكيميه مؤثره الا ان اللقطه هذي لازم ينفتح فيها تحقيق، واذا ما انفتح اتمنى من ادارة القادسيه ترفع الموضوع للفيفا — f (@nomas_98) January 12, 2021

وكتب آخر:”واضح إنهم فرحانيين بالحكم بس كل واحد يصورها على مزاجه”

واضح انهم فرحانين بالحكم بس كل واحد يصورها على مزاجه 😁 — BO HUSSAIN (@a7medooo90) January 12, 2021

بينما ذهب البعض إلى أن الحكم كان أدائه جيد مستنكرين مهاجمة البعض له بسبب هذه اللقطة.

عادي مافيها شيء يبارك لهم ويرقص معاهم ويحتفل، اخلاق الحكم رياضية جداً — ⓭ ᕼᗩᒪᗩ ᗰᗩᗪᖇIᗪ ⓭ (@Q8Madridi14) January 12, 2021

وكتب مغرد متضامنا مع الحكم:”الحكام شالوه وقاعدين يحتفلون فيه لان اول نهائي حقه يستاهل الحكم ١٠/١٠”

الحكام شالوه وقاعدين يحتفلون فيه لان اول نهائي حقه يستاهل الحكم ١٠/١٠👏 — mousa abdullah (@Mousa_Gh) January 12, 2021

وشاركه آخر تفس الرأي بشأن كفاءة الحكم:”كان بطل حكم صح وضمير مستقبل الكرة الكويتية”

كان بطل حكم صح وضمير مستقبل الكرة الكويتية 🇰🇼 — حبيب الملايين (@3Bogzy) January 12, 2021

علي عباس

وأشهر علي عباس، حكم مباراة القادسية والكويت، الذي جمع بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في نهائي كأس ولي العهد الكويتي، الكارت الأحمر في وجه أحمد الظفيري، لاعب القادسية.

طرد الظفيري بعد احتكاكه بالحكم pic.twitter.com/IkkGf5XG39 — Goalna (@Goalna) January 12, 2021

واحتسب الحكم ركلة حرة على أحد لاعبي القادسية، ليقوم الظفيري بالاعتراض بشكل قوي على الحكم وتهجم عليه ليقوم على الفور بإشهار الكارت الأحمر وطرده خارج الملعب.

هذا وتوج فريق الكويت بكأس ولي العهد الكويتي على حساب القادسية بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد “جابر الأحمد الدولي”.

نادي الكويت

ويعد فوز اليوم التتويج التاسع في تاريخ نادي الكويت بكأس ولي العهد.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من عدي الصيفي في الدقيقة العاشرة لفريق القادسية، بينما سجل هدفي الكويت كل من أحمد العكايشي (65)، وسيسوكو (116).

وشهدت المباراة احتفالية غريبة من قِبل الأردني عدي الصيفي، بعدما أحرز هدف التقدم للقادسية.

فيديو🎥#القادسية ✖️ الكويت

• نهائي كأس سمو ولي العهد

• هدف القادسية الأول

• المحترف الأردني عدي الصيفي د10 pic.twitter.com/MdjEwf0zjR — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) January 12, 2021

وجاء هدف ”الصيفي“ مع الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وبعد الهدف ركض اللاعب وهو يمسك بركبته اليمنى في مشهد غريب، وطلب من اللاعبين الابتعاد عنه، قبل أن يسقط على الأرض وكأنه أصيب، لكنه وقف بعد ذلك واحتفل مع زملائه.

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