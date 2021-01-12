في عملية نصب تعتبر الأغرب شهدتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقع بنك دبي الإسلامي ضحية لرجل مالي يدعى فوتانغا باباني سيسوكو، حيث تمكن من النصب عليهم بمبلغ 242 مليون دولار، بخداعهم بالسحر الأسود، والأغرب، أن هذا الرجل لم يُسجن ليوم واحد.

دعوة على العشاء

وبحسب ما أوردت شبكة “بي بي سي” التي كشفت تفاصيل الحادثة، تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام 1995، حين ذهب الرجل المالي إلى بنك دبي الإسلامي طالباً منهم قرض من أجل أن يشتري سيارة، وليقع مدير البنك “محمد أيوب” بخطأ حين قبل دعوة الرجل المالي لقبول العشاء بعد التوقيع على القرض.

وقام سيسوكو، خلال العشاء بتنفيذ مخططه بادعاء شيء مدهش، وهو امتلاكه قدرات سحرية وأنه يمكنه “توليد الأموال”، بمعنى مضاعفة أي مبلغ يريده.

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ودعا صديقه الإماراتي للحضور إليه مرة أخرى ومعه مبلغ من المال لتأكيد قدرته السحرية على زيادة الأموال.

مال يلد مالاً

واستجاب آنذاك المدير محمد أيوب، وعاود إلى منزل سيسوكو مجدداً ومعه أمواله، وقابله الرجل مندفعاً من إحدى الغرف بالمنزل وهو يصرخ إن “الجن” هاجمه للتو، محذراً إياه من أن يغضب الجن وإلا فلن تتضاعف أمواله، فاستجاب أيوب على الفور وترك الأموال التي معه في الغرفة المسحورة وأخذ بالانتظار.

وقال أيوب حول الواقعة إنه شاهد ضوء ودخان وسمع أصواتاً للجن، ومن ثم فجأة عمّ الصمت بالمكان، ليتفاجأ بعدها أن الأموال توالدت وتضاعفت كما وعده الساحر المالي.

وهنا ظهر على وجه مدير البنك أيوب مظاهر البهجة والسرور، الأمر الذي مهد لعملية النصب الكبرى.

أكثر من 183 عملية تحويل مالي

وتابع مدير البنك محمد أيوب أنه بعد هذه الليلة، قام بإرسال أموال إلى الرجل المالي “سيسوكو” وكانت من أموال البنك نفسه، معتقداً انها ستعود إليه أضعافاً مضاعفة ويستفيد منها.

ليقوم أيوب بعمل أكثر من 183 تحويلاً مالياً لصالح حسابات سيسوكو في مختلف أنحاء العالم، في الفترة ما بين 1995، و1998.

بي آر شيتي

وليست هذه عملية النصب الأولى التي تتعرض لها بنوك الإمارات، حيث لا تزال قضية رجل الإعمال الهندي الملياردير بي آر شيتي، والذي نفّذ أكبر عملية نصب بتاريخ الإمارات بلغت مليارات الدولارات.

وكان من ضحاياه عديد من البنوك العاملة بالإمارات، والذي تحوّلت قضيته لرأي عام محلي على مستوى البلاد وعالمي أيضاً.

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