“شاهد” ضربة الجزاء تخرج شيفيلد يونايتد من النحاسة في أول انتصار له على حساب نيوكاسل

نجح نادي شيفيلد يونايتد في تحقيق الانتصار الأول بهدف دون رد على حساب نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي جمع كلا الفريقين على ملعب “برامول لين”.

ضربة الجزاء في الدقيقة ال73

وجاء ضربة الحظ لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي بعد مباراة جيدة قدمها أمام منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة ال73، سجلها المهاجم الإنجليزي “بيلي شارب” 34 عاماً، ليحقق بهذا الهدف الانتصار الأول له في دوري الممتاز “البريميرليج”.

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فيما لم يتمكن فريق نيوكاسل يونايتد من هز شباك فريق شيفيلد، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل السيطرة التي قدمها الفريق المنافس على مجريات اللعب طيلة المباراة التي جمعت بين الفريقين.

3 نقاط ✅

شباك نظيفة 💪 عدنا وعادت الأفراح إلى برامول لين 😍⚔️ pic.twitter.com/gHwTFtpS3M — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) January 12, 2021

وبهذا الانتصار الأول، يحقق فريق شيلفيد يونايتد 5 نقاط في أدني ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد الفريق الخاسر نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز السابع عشر في الدوري الممتاز.

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