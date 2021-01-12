“شاهد” صراع الصدارة .. الأهلي المصري ينتفض أمام منافسه الإنتاج الحربي برباعية رائعة

نجح فريق الأهلي المصري من تسجيل أربع أهداف في شباك المنافس القوي الإنتاج الحربي مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الممتازة المصري، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب النادي الأهلي ” السلام”.

وشهدت مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت كلا المنافسين، وإهدار الفرص ومحاولات التسجيل دون جدوى، مع الأفضلية على الاستحواذ ومحاولات التسجيل لفريق الإنتاج الحربي، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف.

علي معلول والهدف الأول

لكن مجريات الشوط الثاني عاد فريق الأهلي المصري إلى أجواء المباراة، ليسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب التونسي علي معلول 31 عاماً في الدقيقة ال47، عبر تمريرة من اللاعب حسين الشحات، تصل إلى معلول فيسددها في شباك الإنتاج الحربي.

اقرأ المزيد: البطل الأفريقي ” الأهلي المصري” يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على الضيف “سيراميكا” بهدفين نظيفين

هدفي وليد سليمان

بينما جاء الهدف الثاني للأهلي” القرن” عن طريق لاعب الوسط المصري حسين الشحات 29 عاماً الذي صنع الهدف الأول في الدقيقة ال69، وسجل هدفي الثالث والرابع الاعب المهاري المصري وليد سليمان 36 عاماً في الدقيقتين ال77 وال87 من مجريات أحداث الشوط الثاني.

بينما جاء هدف اللقاء الوحيد للفريق المنافس الإنتاج الحربي عن طريق اللاعب باسم مرسي في الدقيقة ال84، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للأهلي بأربع أهداف مقابل هدف وحيد.

🦅 شاهد ملخص مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الأسبوع الثاني للدوري المصري موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي أنتهت بفوز #الأهلي برباعية نظيفة ️⚽️️⚽️️⚽️️⚽️ pic.twitter.com/ecNwQHsJHS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 2, 2019

وبهذه النتيجة الكبيرة، يعود فريق الأهلي المصري إلى الصدارة بعد خطف ثلاثة نقاط مهمة له من مستضيفه الإنتاج المصري ، ويتصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الزمالك، بينما حل المستضيف الإنتاج الحربي عقب هذه الخسارة له في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط في الدوري المصري الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..