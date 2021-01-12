“شاهد” الزمالك البيضاوي يتغلب بصعوبة على المصري البورسعيدي بهدف نظيف

فاز فريق الزمالك المصري علي فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة المصري، التي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” استاد برج العرب”.

إمام عاشور وهدف الفوز

وسجل هدف اللقاء لاعب خط الوسط المصري إمام عاشور 22 عاماً، في الدقيقة ال54، من أحداث مجريات الشوط الثاني، بتسديدة قوية استقرت داخل شباك الضيف المصري أحمد مسعود 29 عاماً.

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وشهد المباراة السيطرة على أجواء المباراة بين كلا الفريقين، مع إهدار عدد من المحاولات لفريق الزمالك المصري “البيضاوي” طيلة أحداث مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف وحيد على فريق المصري الذي لم يسجل أي هدف.

وبهذا الفوز يتصدر مؤقتاً فريق الزمالك المصري قائمة الترتيب للدرجة الممتازة برصيد 16 نقطة متقدماً على غريمه التقليدي حامل اللقب الدوري ” الأهلي المصري” في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد الخاسر فريق المصري عند 10 نقاط في المركز الرابع، في الدوري المصري الممتاز.

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