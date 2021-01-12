فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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“شاهد” أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على المنافس الشرس اشبيلية ويتربع على عرش صدارة الليغا الاسبانية

كتب وطن
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حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً مستحقاً ومهماً على منافسه اشبيلية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإسباني “الليغا”، على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو”.

هدف التقدم لصانعو الوسائد

سجل هدف التقدم لفريق أتلتيكو مدريد ” صانعو الوسائد”  المهاجم الأرجنتيني ” أنخل كوريا” 25 عاماً، في الدقيقة ال17 من أحداث الشوط الثاني من خلال انفراد اللاعب بحارس فريق اشبيلية المغربي ” ياسين بونو” 29 عاماً الذي تألق كعادته في المباراة من خلال تصديه لعدد من الكرات  من لاعبي الفريق المنافس ومتصدر الليغا الاسبانية ” الليغا”، لينتهي الشوط بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد.

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الانفراد بالصدارة

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 76 من مجريات الشوط الثاني، بواسطة لاعب الوسط الإسباني ” ساول نيغويز” 26 عاماً، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين على منافسه فريق اشبيلية  الذي لم ينجح من إحراز أي أهداف في المباراة.

وما زال فريق أتلتيكو مدريد “صانعو الوسائد” ينفرد بزعامة ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب السابق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” الذي يليه  في الترتيب، بينما تجمد فريق اشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس، في ترتيب “الليغا” الإسبانية.

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