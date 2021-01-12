أجرح الإعلامي المصري البارز، حمزة زوبع، الإعلامي المطبل للنظام المصري أحمد موسى، بعد حديثه عن المصالحة الخليجية مع قطر وقبول الدوحة بالشروط الثلاثة عشر التي أعلن عنها عام 2017، وحديثه عن الوثيقة الموقعة من قبل القطريين.

وقال زوبع، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، رداً على أحمد موسى: “وزير الخارجية المصري سامح شكري ذهب إلى قمة العلا من أجل التوقيع على الاتفاق فقط وليس المشاركة في القمة”، مؤكداً أن حديث أحمد موسى عن موافقة قطر على شروط دول الحصار عار عن الصحة.

ردا على أحمد موسى د.زوبع يعرض وثيقة المصالحة الخليجية ويؤكد خلوها من أي شروط على قطر@drzawba pic.twitter.com/G2z3MXVdvE — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) January 6, 2021

117 بنداً وقعت عليهم مصر

وأضاف زوبع: “أحمد موسى بقلك الناس زعلانة، وقال طب مطلعو الوثيقة انه فيها الاتفاق على انه قطر تنفذ البنود، بصينا على البيان للي فيه 117 بند مفهمش قطر تقفل الجزيرة ولا قطر والإخوانة ولا قناة ايه ولا حاجة ولا اعتذار من قطر ولا تبوس دماغ حدا”.

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وتابع زوبع: “السؤال بقا يا أحمد بما إنك عليم ببواطن الأمور طب طلع الوثيقة، سامح شكري ما حضرش القمة لكن حضر التوقيع ودة معناه إنه مصر لم تشارك”.

الاعلامي المطبل أحمد موسى

ويعتبر أحمد موسى المطبل لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي من أشد المعارضين للمصالحة مع قطر، بزعم أن المصريين يرفضون تلك المصالحة، فيما عرف عن الإعلامي المصري تنفيذه لأجندات مخابرات السيسي.

وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا في تصريحات لمسؤولين بارزين بالبلدين أنه لم يجر بحث مسألة الشروط الثلاثة عشر التي وضعت للمصالحة مع قطر، الأمر الذي يعني تنازل دول الحصار عن تلك الشروط وانتصار قطر في المعركة.

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