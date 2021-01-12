خبر غير سار لعشاق يوفنتوس الإيطالي بشأن ديبالا

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي، عن غياب نجمه الأرجنتيني المهاجم “باولو ديبالا” 27 عاماً، لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإيطالي” الكالتشيو”، أمام فريق ساسولو.

🔴 الموثوق روميو اجريستي:

ديبالا سيغيب من 15-20 يوم. بينما كييزا وماكيني لايعانيان من أصابة وسيتم متابعة حالتهم اولاً بأول. pic.twitter.com/2RnIDYYItt — Curva Juventus (@CurvaJ) January 11, 2021

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وقد انتهى اللقاء بفوز فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، على المنافس “ساسولو” بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الأحد الماضي.

📹| وصول ديبالا الى عيادة يوفنتوس من اجل التحقق من اصابته

pic.twitter.com/rlcCf8TRdI — Curva Juventus (@CurvaJ) January 11, 2021

ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الميلان، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

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