باولو ديبالا
باولو ديبالا
Videoرياضة

خبر غير سار لعشاق يوفنتوس الإيطالي بشأن ديبالا

كتب وطن
0

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي، عن غياب نجمه الأرجنتيني المهاجم “باولو ديبالا” 27 عاماً، لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و20 يوماً؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري الدرجة الأولى الممتازة الإيطالي” الكالتشيو”، أمام فريق ساسولو.

اقرأ المزيد: هذا هو أحدث تصنيف لأغلى 10 لاعبين في العالم .. تعرّف على ترتيب محمد صلاح

وقد انتهى اللقاء بفوز فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، على المنافس “ساسولو” بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الأحد الماضي.

ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الميلان، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل جرس الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

“شاهد ” يوفنتوس يخطف ثلاثة نقاط ثمينة بتغلبه على ساسولو بثلاثة أهداف…

رياضة

بالتفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد تعادل الانتر ميلان وفوز نابولي

رياضة

“شاهد” المتألق أشرف حكيمي يسجل رقماً مهماً مع الانتر ميلان بعد هدفه في…

رياضة

“شاهد” الميلان يدك شباك تورينو بهدفين نظيفين في دوري…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.