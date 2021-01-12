“بول بوغبا” يقود فريقه المان يونايتد بفوز صعب على بيرنلي ليتصدر دوري “البريميرليج”

قاد لاعب الوسط الفرنسي المتألق في صفوف فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بول بوغبا 27 عاماً، فريقه بفوز صعب على فريق بيرنلي في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” ملعب تيرف مور”.

هدف بوغبا الوحيد

وقد سجل فريق المان يونايتد الهدف الوحيد عن طريق اللاعب الفرنسي بول بوغبا، في الدقيقة ال 71 بتسديدة قوية جاءت في شباك فريق المنافس “بيرنلي” من داخل منطقة الجزاء، ليخطف الفريق ثلاثة نقاط ثمينة ويتصدر بها الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ المزيد: حامل اللقب مانشستر سيتي يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الكأس بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

وبهذا الفوز الصعب يتصدر فريق المان يونايتد ” الشياطين الحمر” إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول “الريدز” الذي يليه في المركز الثاني بعد صدارته الأسابيع الماضية، بينما احتل فريق بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

🎥 | إحتفال بول بوغبا وإيرك بايلي 🔴🤣 pic.twitter.com/Ax0zoLZmnF — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC4MEDIA) January 12, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..