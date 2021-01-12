تسبب المغرد الإماراتي الشهير والمتصهّين صاحب حساب “بن ثاني” بإثارة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نعته لأسير فلسطيني بالإرهابي، ووصفه لمستوطنة إسرائيلية بـ”الشهيدة”، في صورة تجاوزت كل الحدود والأعراف العربية والإسلامية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

الاسرائيلية الشهيدة استير هورغين!!

ونشر الإماراتي “بن ثاني” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، صورتين لمستوطنة إسرائيلية، وأخرى لأسير فلسطيني، وقال على الصورة ” تم القبض على هذا الإرهابي واسمه محمد كبها، اللي قتل الاسرائيلية الشهيدة استير هورغين رحمها الله”.

تم القبض على هذا الإرهابي اللعين فلسطيني واسمه محمد كبها اللي قتل الاسرائيلية الشهيدة إستير هورغين رحمها الله، وقال أن سبب القتل ينتقم لفلسطيني آخر وهذي شو ذنبها أم لست أطفال؟ pic.twitter.com/WEY5PnFI3i — بن ثاني🇦🇪 (@k_b_th) January 4, 2021

وتابع: “وقال أن سبب القتل ينتقم لفلسطيني آخر، وهذه شو ذنبها أم لست أطفال”.

موجة غضب كبيرة

وتسبب حديث الإماراتي المطبّع بموجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه له المغردون وابلاً من الشتائم والانتقادات اللاذعة، لمستوى التطبيع والانبطاح الذي وصل له، تبريراً للمستوطنين الصهاينة، الذين أوغلوا في دماء المسلمين والعرب من الشعب الفلسطيني وغيره من شعوب المنطقة على مدار سبعين عاماً من الاحتلال والإجرام.

وعلق أحد المغردين على موقف الإماراتي بن ثاني وقال: ” عندما تولد الصهيونية في رحم العرب وتكون أكثر صهيونية من الصهاينة”.

عندما تولد الصهيونية في رحم العرب وتكون أكثر صهيونية من الصهايينة . — أبِوِ يِّحٌيِّى أّلَبِحٌرأّنِيِّ (@issaomani1974i) January 12, 2021

فيما تساءل مغرد آخر، لماذا لم يتساءل ابن ثاني حول الأطفال والمجازر التي تقوم إسرائيل بارتكابها منذ قيامها عام 1948، حيث قال: ” ليش ما تتكلم عن الأطفال الي يقتلو فيهم الصهاينة”.

وليش ماتتكلم عن الأطفال الي يقتلو فيهم الصهاينة — Ab Swa (@ab_swa) January 7, 2021

اتفاق التطبيع الخياني

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع الخيانية بين أبو ظبي وتل أبيب في أغسطس للعام المنصرم، لا زال الإماراتيون يوغلون في الإساءة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، متخذين مناحي سياسية وثقافية ورياضية واجتماعية تطبيعية، من شأنها أن تعمق العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.

اقرأ المزيد: بعد أن حوله ابن زايد إلى حمار.. مفكر إماراتي بارز: القدس عاصمة إسرائيل

الأمر الذي رأته القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية وعلنية لدماء الشهداء ولأرواح المسلمين والعرب الذين ارتقوا في معركة التصدي للاحتلال الإسرائيلي المجرم، والذي قام على دماء وأشلاء وركام بيوت الفلسطينيين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك