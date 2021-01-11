شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حملة لتجديد الولاء والبيعة للسلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك في ذكرى تنصيبه السنوية الأولى كسلطان للبلاد، بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

نهضة متجددة وولاء راسخ

وفي هذا السياق دشن المغردون وسماً بعنوان “#نهضة_متجددة_وولاء_راسخ” غردوا خلاله بعشرات التغريدات المؤيدة للسلطان العماني هيثم بن طارق، ومعبرين فيه عن بيعتهم ودعمهم لجهوده نحو تطوير مؤسسات الدولة العمانية، والارتقاء بشعب عُمان نحو الأفضل، ومطلقين أيضاً عبارات الترحّم على روح السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

عشت لنا سلطانآ شامخآ يا سليل المجد 🇴🇲 يا عز وفخر عهدنا المتجدد 🇴🇲 عمان ستمضي بكم سيدي #نهضة_متجددة_وولاء_راسخ #السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/AzmEUtv6Kl — خالد الوهيبي (@khalid_alwahaib) January 10, 2021

نجدد البيعة لجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق على السمع والطاعة في السراء والضراء ونحن حصنك الحصين وسيفك الصقيل اضرب بنا القاسي يلين. سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان. #نهضة_متجددة_وولاء_راسخ pic.twitter.com/bresbaMO7E — سالم عمر الهاشمي (@salimalnimr) January 10, 2021

يوم بهيج نعيشه في أرض #عُمان وفيه يستحق هؤلاء القادة العسكريون التكريم لأدوارهم الجليلة في بسط الأمن والأمان في ربوع أرضنا الغالية#هيثم_بن_طارق#١١يناير_نهضه_متجدده#نهضة_متجددة_وولاء_راسخ pic.twitter.com/42PjhvHkJ9 — الهاشمية (@alhashmi_muna) January 11, 2021

هيثم بن طارق

وحول الوسم غرد أحد النشطاء داعياً للسلطان هيثم بن طارق بأن يهيئ الله له البطانة الصالحة حوله، كي تشد من أزره وتساعده على حمل الأمانة والازدهار بالشعب العماني نحو الأمام.

اللهُم هيئ للسلطان #هيثم_بن_طارق البطانة الصالحة التي يشدُ بها أزره، ويشركها في أمره، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين، واملأ قلوب أمتهِ بحبه وطاعته في مايُرضيك يا الله.

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اللهم اجعل الأيام القادمة مليئة ببشائر الخير على عُمان وشعبها الوفي. #نهضة_متجددة_وولاء_راسخ#السلطان_هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/ExecQYfda7 — الشيبة خلفان (@5alfan1) January 10, 2021

كما شارك في الوسم العقيد الأردني المتقاعد علاء العناسوة، والذي وجه رسالة لشعب عُمان قال فيها: ” أيها العُمانيون تعلمنا منكم بأن الأمن والأمان من المقدسات الدولة قوة وخط أحمر اخترتم سياسة الحياد وعدم الانحياز وأصبحت ماركة مسجلة باسم عُمان”

أيها العُمانيون

تعلمنا منكم بأن الأمن والأمان من المقدسات

الدولة قوة وخط أحمر

اخترتم سياسة الحياد وعدم الإنحياز وأصبحت ماركة مسجلة بإسم #عُمان إلتزمتم بحكمة سلاطينكم والتي ما تمسكتم بها نلتم أعلى المراتب والدرجات والسكينة

مبادئ الحوار والإحترام هي صفاتكم#نهضة_متجددة_وولاء_راسخ pic.twitter.com/dzH3ZsYyie — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) January 10, 2021

وتابع:”التزمتم بحكمة سلاطينكم والتي ما تمسكتم بها نلتم أعلى المراتب والدرجات والسكينة مبادئ الحوار والاحترام هي صفاتكم”.

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وغرد ثالث مادحاً السلطان العماني هيثم بن طارق وواصفاً إياه بالمُفدى، ومعبراً عن حب الشعب العماني وفخره به، ومن نص ما قاله”هَيثَمُنا الْمُفَدَى، نُحِبُّك،نَعْتَزُ بِك، نَفْتَخِرُ بِهَيبَتك،نُقْدِرُك، نُثَمِنُ جُهدك، نَحْنُ أَبْناءٓ عُمَان كُلنا جُنْدُك”.

السلطان العاشر لسلطنة عمان

ويعتبر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، مواليد العام 1955، هو السلطان العاشر لسلطنة عمان، ورئيس مجلس وزرائها منذ تاريخ 11 يناير للعام 2020، وذلك خلفاً للسلطان العماني الراحل ابن عمه قابوس بن سعيد وعملاً بوصيته التي أوصى بها بأن يكون هيثم بن طارق خلفاً له.

عام جديد لمسيرة النهضة المباركة . نجدد لك يا مولاي العهد والولاء والسمع والطاعه .#نهضة_متجددة_وولاء_راسخ pic.twitter.com/p0nYOCbALD — مَحٌمَدِ عٌبِدِأّلَرحٌمَنِ (@abuhamed818) January 11, 2021

وكان السلطان العماني هيثم قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040، وتولى أيضاً العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

✨إن الأمانة الملقاة على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة فينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل ✨ السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه 🇴🇲❤️#نهضة_متجددة_وولاء_راسخ #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/SnixQP30Rd — عبير الزدجالي (@abeerzad) January 11, 2021

وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

ويسعى السلطان هيثم بن طارق منذ توليه زمام الحكم في السلطنة قبل عام، لإنعاش الاقتصاد المحلي والخروج من دائرة الاعتماد على الأرباح النفطية فقط.

وبدأ السلطان إصلاحاته من الداخل بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري، وإنشاء جهاز الاستثمار العماني الذي يتبع له مباشرة وإعادة تقييم جميع الوظائف والرواتب وتعمين العديد منها.

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