رهف القنون تُشارك في هذا التحدي وتُعرّي صدرها امام المتابعين!

تواصل الشابة السعودية رهف القنون إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اعقاب انفصالها عن زوجها الكونغولي لوفولو راندي.

وشاركت رهف القنون في تحدي (It Buss) الجدید الذي انتشر بین المشاهير حول تغیر الإطلالات، فأطلت في المرة الأولى بأزیاء ریاضیة أقرب إلى الأزیاء الرجالیة الریاضیة كي تتحول في الستایل الثاني إلى أسلوب أكثر جرأة.

ولاحقاً نشرت رهف القنون صوراً جريئة عرّت فيها صدرها بطريقةٍ فاضحة، ما عرّضها لهجومٍ من قبل المتابعين.

وقبل أيام، نشرت “رهف” صورةً وهي تقوم بنزع حواجبها، ووضعت سؤالاً مثيراً على الصورة قالت فيه: “ما هي المعصية والذنب الكبير الذي يطرد المراة من رحمة الرب بأنها تنظف حواجبها؟”.

وأثار سؤال رهف القنون جدلاً بين المغرّدين، فقال أحدهم: “لا ننسى انها كانت بالسعودية. اسهل من كندا. فطبيعي ان كل مُحرم بنسبه لها قد حُل! “. وكتب ثانٍ: “ما خلت من الدعارة شيء والآن تتحدث عن المعاصي !!”.

وقال مغرد ثالث: “مريضة انتي ما خليتي حرام ما سويتيه لا تقعدين تحللين باشياء مالك دخل فيها خلاص انكتمي مالنا دخل بحواجبك”.

رهف القنون تتعرى بعد انفصالها!

وفي ظهور آخر للشابة السعودية رهف القنون بعد انفصالها عن زوجها والد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، نشرت “القنون” صور عارية.

وظهرت رهف القنون عارية داخل حوض استحمام، وعلى ذراعها وشم كبير، وتحمل في يدها كأساً به مشروب، وتضع “ماسك” على وجهها.

سبب انفصال رهف

وقبل أيام فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

زوج رهف القنون يتوعدها!

وفي أول رد فعل من زوج رهف بعدما أعلنت انفصالها عنه، أكّد الكونغولي لوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

وتوعد “أندي” رهف، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف على موقع “إنستغرام”: “لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن”.

رهف القنون تبحث عن “فتاة” لإقامة علاقة معها!

وأثارت رهف، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأول عقب انفصالها عن والد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، أعلنت خلاله أنها تبحث عن حبيبة.

ونشرت رهف صورتين عبر “سناب شات” رصدتهما “وطن”، علقت على إحداهما ساخرة: “لما الناس يحسبوني حزينة عشاني تركت الحبيب رقم عشرين، وناسيين إني قدرت أترك أهلي”.

أما في الصورة الثانية، فقد أعلنت القنون رغبتها علانيةً في إقامة علاقة مع فتاة، وكتبت: “مستحية أعترف بس ترا جالسة أدور على حبيبة”.

من هي رهف القنون؟!

رهف القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید، كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.

وفي يونيو الماضي، كشفت رهف القنون أنها رُزقت بطفلتها الأولى.

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