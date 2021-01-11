تصدر الداعية الإسلامي الموالي للنظام المصري خالد الجندي، محركات البحث والتريند عبر “تويتر” بعد ظهوره الصادم بـ”لوك” جديد.

ونشر خالد الجندي صورته التي رصدتها “وطن” عبر “فيسبوك”، وظهر خلالها لأول مرة بملابس كاجوال وقبعة، خلاف الزي الأزهري، وأعلن خلالها عن حلقته الجديدة من برنامج “لعلهم يفقهون”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من ظهور خالد الجندي بهذا الشكل، وشبهوه بعصابات المافيا، ورأوا أنه يسيء إلى الشكل النمطي لشيوخ الأزهر، ويُشوه صورة الإسلام.

خالد الجندي والنيو لوك…على طريقة المافية الإيطالية.

يحضر نفسه للمغادرة. https://t.co/QBZ8VzsbXV — Musa Musa (@MusaMus26653784) January 11, 2021

من مساوئ التطبيل للعسكر أنه يفسد العقول.. خالد الجندي نموذجاhttps://t.co/s1NrLJdr9E — بوابة الحرية والعدالة (@FJparty) January 11, 2021

هل نوعية خالد الجندي والبحري وإبراهيم عيسى يتم تدريبهم على يد منظمات صهيوصليبية لتشويه صورة الإسلام — خميس العوامي (@CftrJpe2JOTTrao) January 11, 2021

لن أتكلم عن نيولوك أو الخلفية ام ترتر

ولكن إختلط الأمر على #خالد_الجندى فإن أركان الإسلام تعني أساسيات البناء وليس البناء ككل وهذا لا يليق بمن يعرف لغة العرب فضلا عمّن قرأ ٥٠٠ كتاب أو حتى تعلم في الأزهر منارة اللغة . pic.twitter.com/8N5xrU3Bpp — Ashraf Morgan (@AshrafM46304439) January 11, 2021

خالد الجندي ده لو اتعرض عليه مسلسل مع هيفاء وهبي هيقبلو وهيقلك بنوصل رسالة 🤣🤣 ذراط اووي يعني — omar ali. (@magek_omar) January 10, 2021

"رأيت من تجاربي الكثيرة أن عمل المنافقين في الداخل قد يكون أنكى وأقسى من عمل الكفار الصرحاء الذين يهاجمون الدولة من الخارج". محمد الغزالي (رحمه الله)#خالد_الجندى #خالد_جنداكي pic.twitter.com/dmMPqGW0HS — مُسلم (@Ahmed75367873) January 10, 2021

الشيخ خالد الجندي سابقا ابراهيم عيسي حاليا 😂 pic.twitter.com/CBZAZDrKFJ — عنتيل النشطاء 🙋🏻‍♂️🤗🇪🇬🇸🇦 (@ehabanteel) January 10, 2021

خالد الجندي يدافع عن نفسه

من جهته، رد خالد الجندي على الهجوم والسخرية منه، وقال: ” مش أي حد يتصور يعني، ومجهز كولكشن هايل للشتا، وبكرة فيه لبس تاني للي عايز يشوف”.

وأضاف خالد الجندي في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة ON: “تلك الهجمة لا تخرج عن اثنين هما أتباع أبو أسحاق الحويني والعدوي، وكذلك الجماعة الإرهابية، و الإنسان التافه هو الذي ليس له أعداء “.

وأوضح خالد الجندي، سبب ارتدائه هذا الزي قائلاً: “أنا أخوض معركة مع التيارات الظلامية وأقاتل بشراسة مجتمعا من المجتمعات الخفاشية التى تريد السيطرة على العقل الجمعي في هذا البلد وإعادة الناس للسنة السوداء في مصر مرة أخرى”.

واستطرد بالقول: “ما حدث في أعياد الميلاد عندما هنأنا إخواننا المسيحيين انطلقت علينا حملات التشكيك والترهيب، وكمان شيخ الأزهر ناله من الحب جانب.. وأنا نالني من الحب 20 جانب علشان بندافع عن شيم الحب والسماحة والأخوة والرجولة في هذا البلد، هذه التيارات السلفية والإخوانية والحوينية شككت فى كل الرموز الوطنية فى مصر”.

وأردف: “الصورة دي هدفها الأساسى أنه لا يوجد عندنا كهنوت، ولا يوجد ملبس لرجال الدين ولا يوجد رجال دين ولكن يوجد علماء دين، أنا قصدت بالصورة إرسال رسالة أنه يجب ألا تحترموا الناس من ملابسهم، وأنا أتحرر من أى ملبس يحمل صفة كهنوتية طالما لا يخل بالقيم والأخلاق”.

وأشار الجندي إلى أن زوجته سويسرية وابنته تحمل الجنسية السويسرية، فلا بأس أن يكون هذا لبسهم، مضيفاً: “أتباع الحويني والإخوان الإرهابيين يحرضون ضدي دائما، وأقولها بصراحة شيوخ منتصف العصا لا يصلحون للعصر الحالي، وإن تصمت فأنت مجرم”.

ورأى خالد الجندي أن ما تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي هو تنمر ضمن حملة مدفوعة الأجر، مؤكدا على أنه لن يتراجع عن هذا الزي وأنه ليس حزينا لأن من يهاجموه بأنهم “مجرد ذباب” بحسب تعبيره.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك