السلطان هيثم بن طارق يقرر وضع آلية تعيين ولي العهد
السلطان هيثم بن طارق يقرر وضع آلية تعيين ولي العهد
الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يتخّذ قراراً لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان يتعلّق بمن سيأتي بعده

كتب وطن
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لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً  بموجبه سيتم وضع آلية لولاية العهد.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسميّة، الإثنين، فقد أصدر السلطان هيثم مرسومين “تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040”.

وضع آلية تعيين ولي العهد

وقضى المرسوم الأول، بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين

وأكد المرسوم السلطاني على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة و الرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء و الشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي،وتشجيع إنشاء الجامعات.

النهوض بـالبحث العلمي ورعاية المبدعين

وأكد أيضاً على النهوض بـالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

حوكمة مؤسسات الدولة

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لـجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

وأكد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا.

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وتضمن ذلك الباب أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

قانون مجلس عمان

كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

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