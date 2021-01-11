أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن وزارة الخارجية بالبحرين بعثت برسالة لنظيرتها القطرية، تطلب فيها إرسال وفد قطري للمنامة بأقرب وقت لبحث القضايا العالقة بناء على مخرجات اتفاق العلا بالسعودية.

دعوة رسمية

وبحسب الوكالة البحرينية فقد أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.

واضاف البيان أن ذلك يأتي تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

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وتابع:”وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك”

نص رسالة وزير خارجية البحرين

وأوردت الوكالة البحرينية نص هذه الرسالة والتي جاءت كالآتي:”سعادة الشيخ / محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الموقر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدوحة – دولة قطر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، مقرونةً بتمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق.”

“أود الإفادة بأنه تنفيذاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.”

واختتمت الرسالة بالقول:”ونحيط سعادتكم علما بأن مملكة البحرين قد شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير، د. عبداللطيف بن راشد الزياني

وزير الخارجية”

البحرين فتحت مجالها الجوي أمام الطيران القطري

ويشار إلى أن هيئة الطيران المدني البحرينية، أعلنت فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية اعتباراً من أمس الاحد، الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، في تراجع جديد من قبل دول الحصار أمام الصمود القطري على مدار السنوات الماضية.

وتعتبر البحرين ثالث دول خليجية من دول الحصار تعيد فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك عقب المصالحة الخليجية التي تمت في مدينة العلا بالسعودية، وانتهى عبرها أسوأ أزمة بتاريخ الخليج وتم الاتفاق على عودة العلاقات الكاملة بين الأطراف المتنازعة.

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