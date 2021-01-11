اتخذت الإمارات قراراً جديداً بشأن المصالحة مع قطر ألغت فيه أغنية “قولوا لقطر” التي انتجت بدعم من أبو ظبي وبمشاركة مجموعة من المغنيين الإماراتيين إبان إعلان دول الحصار مقاطعة الدوحة في الخامس من يونيو عام 2017.

الإمارات تراجعت صاغرة وألغت قولوا لقطر

ووفق ما رصدته “وطن”، فإن الإمارات حذفت الأغنية عن اليوتيوب، وذلك في إطار مساعيها للتقرب من قطر وإنهاء القطيعة، بعد سلسلة من القرارات الخاصة بإعادة فتح الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية مع الدوحة.

#الامارات تلغي أغنية (قولوا لقطر) التي أداها مجموعة من المغنيين الاماراتيين ضد القادة القطريين في نوفمبر 2017. https://t.co/TextSV21Pi — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 11, 2021

خطوة أولى لا بأس بها

ومن جهته علق المغرد القطري “بوغانم” حول الخطوة الإماراتية واصفاً اياه بالخطوة التي لا بأس بها، قائلاً :” “لكن هناك الكثير، لتقوموا بتصويبه تجاه قطر، منها توقف صحفكم الصفراء، فالإساءة لقطر منها الجدية في كيفية استرجاع حقوق اهل قطر في الامارات، الطريق مازال طويل عليكم لإثبات حسن نواياكم”.

سحب الامارات لاغنية ..( قولوا لقطر ) ..

من اليوتيوب خطوه اولى لابإس بها

ولكن هناك الكثير .. لتقوموا بتصويبه

تجاه قطر ..

منها توقف صحفكم الصفراء .. الاساءة لقطر

منها الجديه في كيفية استرجاع

حقوق اهل قطر في الامارات

الطريق مازال طويل عليكم

لاثبات حسن نواياكم .. — بوغانم (@abughanim73) January 11, 2021

أداها حسين الجسمي وعدد من الفنانين

والأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي، علي الخوار، وألحان فايز السعيد، وشارك في أدائها؛ حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، فايز السعيد، حمد العامري، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد، علي بن محمد.

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سبقت الإمارات السعودية وحذفت علم قطر

وفي وقت سابق، حذفت السعودية، أغان أساءت لقطر، كانت قد نشرتها في بداية الأزمة منتصف العام 2017، حيث أنه تزامنا مع المصالحة الخليجية، حذفت شركتا “روتانا” و”إم بي سي” السعوديتين، أغنيتي “علّم قطر” و”سفينة الدوحة”، من قناتيهما عبر يوتيوب.

وكانت شركة “روتانا”، المملوكة من الأمير السعودي الوليد بن طلال، بثت أغنية “علّم قطر” على حسابها في موقع يوتيوب يوم الإثنين 03 أيلول/ سبتمبر 2017، بعد نحو ثلاثة أشهر من قطع الرياض علاقاتها مع الدوحة.

وشارك في أداء الأغنية عدد من الفنانين السعوديين، وهم: رابح صقر وعبد المجيد عبد الله وأصيل أبو بكر وراشد الماجد ومحمد عبده وماجد المهندس ووليد الشامي. والأغنية من كلمات المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

فيما أدّى أغنية “سفينة الدوحة”، العراقيان وليد الشامي وماجد المهندس، والتي وضع كلماتها المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، الذي تورط لاحقا بجريمة اغتيال جمال خاشقجي.

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