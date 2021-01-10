“شاهد” بعد 8 جولات متتالية فالنسيا يحقق انتصاره الأول بصعوبة على بلد الوليد بهدف نظيف

تغلب فريق فالنسيا بعد صيام على الفوز بعد ثماني جولات بالدوري الإسباني للدرجة الممتازة، على ميدان بلد الوليد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دروي “الليغا” الإسبانية، التي دمعت كلا الفريقين الليلة الماضية على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”.

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هدف الإسباني كارلوس

وشهدت المباراة المنافسة القوية والشديدة على أرضية الميدان بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث الشوطين الأول والثاني، وقد سجل هدف الفوز عن طريق لاعب الوسط الإسباني “كارلوس سولر باراغان” 24 عاماً في الدقيقة ال 76، في شباك حارس مرمى بلد الوليد ” جوردي ماسيب” 32 عاماً.

وبهذا الفوز لفريق فالنسيا ” الخفافيش” بعد تسع مباريات على التوالي في الدوري الإسباني، فقد تعادل الفريق خمس مباريات وهزم في ثلاث مباريات، ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بينما تجمد الخاسر المستضيف بلد الوليد عند 18 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني للدرجة الأولى الممتازة.

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