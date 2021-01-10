“شاهد” المتألق أشرف حكيمي يسجل رقماً مهماً مع الانتر ميلان بعد هدفه في شباك روما الإيطالي

سجل النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي 22 عاماً اللاعب السابق في فريق ريال مدريد الإسباني، واللاعب الحالي في صفوف فريق الانتر ميلان الإيطالي، كأول مدافع يسجل 6 أهداف للإنتر ميلان في موسم واحد، منذ اللاعب البرازيلي “مايكون دوغلاس سيسيناندو ” 39 عاماً الذي سجل ذات الأهداف في موسم (2009-2010) خلال مشاركته مع فريق الانتر ميلان.

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الهدف السادس لأشرف حكيمي

وقد سجل اللاعب المغربي أشرف حكيمي هدفه السادس مع الانتر الإيطالي في شباك المنافس روما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري “الكالتشيو” الإيطالي الممتاز، في الدقيقة ال 63 من أحداث المباراة الشوط الثاني، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

هدف رائع باقدام اشرف حكيمي 😍pic.twitter.com/XKNaX8Vwfv — اخبار كرة القدم (@10Football_News) January 10, 2021

ويحتل فريق الانتر ميلان هذا الموسم في ثاني صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتربع على الصدارة الميلان برصيد 40 نقطة، في الدوري الإيطالي الممتاز.

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