ستموت وهي “تهز وسطها”.. فيفي عبده تُصبر جمهورها بصور مثيرة حتى تستعيد قدرتها على الرقص

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده، لمحاولة استجلاب الأضواء حولها مجدداً، بعد نشرها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام.

صور فيفي عبده

ونشرت الراقصة المصرية فيفي عبده صوراً بعد أيام من إعلانها أنها تمر بأزمة صحية، في محاولة منها لاستمرار التواصل مع جمهورها، الذي وجه عديد من التساؤلات حول إذا ما كانت ستعود مجدداً إلى الوسط الفني وإلى مهنة الرقص التي تمتهنها منذ سنوات أم لا.

وظهرت في صورتها الأولى وهي ترتدي سترة مكشوفة الصدر، تبين جزءاً من نهديها، لتحصد ما قرابته 15 ألف إعجاب عبر انستغرام.

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فيفي عبده والميك آب

فيما كانت الصورة الثانية لوجهها فقط، وهي تضع ميك آب بشكل كامل على كل ملامحها.

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رسالة الراقصة للجمهور

وكانت فيفي عبده قد ظهرت بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد، وهي على سريرها بمظهر غريب، وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

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كما طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني خدت حقنة غلط ولمست العصب، ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

حزينة وتمر بحالة اكتئاب

ولفتت فيفي عبده إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني، وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

ولا تتوقف عبده عن إثارة الجدل بصورها ومقاطعها الراقصة والعارية رغم اقترابها من السبعين، ما تسبب لها في انتقادات حادة.

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