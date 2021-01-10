استقبل المستشفى السلطاني بالعاصمة العُمانية مسقط، المريضة العمانية “مطلوبة الهنائي” والتي تعاني من السمنة المفرطة وأطلقت عدة مناشدات لعلاجها قبل عدة أيام.

مطلوبة الهنائي

هذا وأكدت وسائل إعلام عمانية أن إدارة المستشفى أفادت بأن المريضة الهنائي سيتم علاجها تحت إشراف فريق طبي مكوّن من كافة التخصصات.

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وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا قبل عدة أيام، تقريراً مصوراً حول حالة إنسانية لامرأة عُمانية تدعى مطلوبة الهنائي، تعاني فرطاً بالسمنة، وبحاجة للرعاية الصحية.

#عمان_لايف | استقبل مستشفى السلطاني بالتعاون مع الدفاع المدني والاسعاف مريضة تعاني من السمنة المفرطة. حيث ستتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف فريق مكوّن من مختلف التخصصات pic.twitter.com/pwHDP2Tqmg — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) January 10, 2021

تقرير فجر موجة جدل واسعة

وطالب المغردون خلال تداولهم للمقطع جميع المعنيين والمقتدرين وأصحاب السلطة من يشاهدون التقرير المصوّر، أن يهبوا لتقديم يد العون للسيدة مطلوبة التي أثرت بجميع من شاهد التقرير خاصتها.

إخواني المغردين الكرام، أبناء عُمان الأوفياء، لكي تصل رسالة مطلوبه الهنائي إلى من يهمه الأمر لا بد من أن نقول #مطلوبه_تستحق_الرعاية_والعلاج ليصل هذا الهاشتاغ إلى من يستطيع مساعدتها وتقديم الرعاية الصحية لها. مطلوبه تنادي فهل من مجيب؟ @al_wisal pic.twitter.com/hV3n0eKPJW — أمجد الراشدي (@amj000d) January 4, 2021

يا جماعه الخير يامسلمين ياهل عمان يجب على الجار وصديق وهل الخير وقبيلة وابناء عمها وتجار المنطقه والائمة المساجد ان ينتخو نخوه رجل العربي ويساعد ويتكاتفو البلدان العزيز يمر بأزمة مالية والحكومها ليس كل شي نحنا مسلمين عرب يحب نتعاون تخيل كل شخص ساهم قدر استطتاعته سوف تنحل مشكله — العمري (@dxb5ctZbVm9OKZY) January 4, 2021

ويقول نص التقرير الذي تم تداوله في سلطنة عُمان ورصدته (وطن): “سبعة أشهر من الدموع الوجع، والشوق لرؤية نور الحياة الذي غاب عن غرفتها عقيمة النوافذ المنخنقة بأنين المرض، ترقد مطلوبة الهنائية على سريرها بلا حراك، بسبب وزنها الذي بات يزيد بشكل مفرط ودون تحكم منها.”

هذا ما قالته مطلوبة الهنائي

وقالت المواطنة العمانية الهنائي خلال حديث لها مع معدة التقرير: “الحين لي سبع شهور في السرير، ما أتحرك كلياً، وكل شهر يعني جسمي صح أضعف، بس الحين ما أتقبل أكل، وجروحي لازم الممرضة تشرف عليهم، والحين ما أتحرك لا يمين ولا شمال، والحين أحس صدري يعوّرنا من كثر ما نايمة على بطني”.

زوجة السلطان هيثم عهد البوسعيدية تدخلت

وبحسب ما أوردت بعض التغريدات عبر موقع تويتر، فإن زوجة السلطان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، هي من قامت بمتابعة الحالة، وأشرفت على وصولها للمستشفى لتلقي العلاج.

حيث كتبت إحدى المغردات قبل عدة أيام: “موضوع الأخت مطلوبة الهنائي الآن بين يدي السيدة الجليلة وهي تتابعه ويحظى بالاهتمام و أسأل الله لها الشفاء وللسيدة الجليلة دوام العافية والسداد”

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