بالتفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد تعادل الانتر ميلان وفوز نابولي

يشتعل ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتيشيو” المنافسة بين الفرق من جديد، بعد تعادل الانتر ميلان مع فريق روما ضمن منافسات الجولة ال 18 من ترتيب الدوري للدرجة الممتازة.

ويتربع فريق الميلان ” الشيطان على صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة في المركز الأول، يليه غريمه التقليدي الانتر ميلان برصيد 37 نقطة في المركز الثاني، أما في المركز الثالث فريق روما الإيطالي التي تعادل مع الانتر بهدفين لكل منها برصيد 34 نقطة، وفريق أتالانتا يأتي في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بجدول الترتيب.

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حامل اللقب متأخراً في الترتيب

وفي المركز السادس يحتل فريق نابولي برصيد 31 نقطة، بعد فوزه اليوم على فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد، لكن فريق يوفنتوس” السيدة العجوز” حامل اللقب الموسم الماضي ما زال متأخراً في الترتيب من أجل الدفاع عن لقبه في المركز السادس برصيد 30 نقطة، حيث سيلعب الليلة مع فريق ساسولو الذي يحتل في المركز السابع من الترتيب برصيد 29 نقطة في الدوري الإيطالي الممتاز.

أما المركز الثامن فيحل فريق لاتسيو الإيطالي برصيد 28 نقطة، والتاسع فريق هيلاس فيرونا 27 نقطة، وفي المركز العاشر بينيفنتو برصيد 21 نقطة في ترتيب ” الكالتيشيو” الإيطالي للدرجة الأولى الممتازة.

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