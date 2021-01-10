السديس يطبل للملك سلمان بعد تلقيه لقاح كورونا: نفذ ما أمرنا به الله والنبي محمد

علق الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لقاح فيروس كورونا المستجد.

قدم أروع الأمثلة والنماذج

وقال السديس في تطبيله للعاهل السعودي إن “الملك سلمان بتلقيه اللقاح المضاد لكورونا، قدم أروع الأمثلة والنماذج المشرفة في الجمع بين التوكل وعمل الأسباب”.

هذا ما أمرنا به الله والنبي محمد

وتابع: “خادم الحرمين الشريفين، أكد لشعبه والعالم أن الأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله والنبي محمد، من الأولويات الضرورية التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليه.. وهي حفظ النفس”.

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وكانت وكالة الانباء السعودية “واس” نشرت صوراً للحظة تلقي الملك سلمان في مدينة نيوم الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

أرفع مسؤول سعودي

ويعد العاهل السعودي أرفع مسؤول في المملكة العربية السعودية يتلقى لقاح كورونا، فيما سبقه نجله ولي العهد، محمد بن سلمان، إضافة إلى نجله الآخر خالد الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع، وخليجياً تلقى أمير قطر وملك البحرين، إضافة إلى رئيسي وزراء الإمارات والكويت، تطعيماً ضد الفيروس التاجي، فضلاً عن وزراء الصحة في معظم دول الخليج الست.

الجدير ذكره، أن المملكة بدأت منتصف الشهر الماضي حملة تطعيم ضد الوباء هي الكبرى في تاريخها، في حين فتحت كافة حدودها أمام حركة السفر، مطلع يناير الجاري، حيث بلغ مجموع الإصابات في السعودية 363.582 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 355.208 حالات، فيما وصل عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 6.282 حالة.

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