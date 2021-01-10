بعد أيام على إعلان المصالحة الخليجية.. البورصة السعودية تشهد ارتفاعاً لم تشهده منذ 2019

شهد سوق الأسهم السعودية، “تداول”، في جلسة اليوم الأحد، ارتفاع بنسبة 0.9% فوق 8800 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019، عند 8815 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 24 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

اسهم سابك ومصرف الراجحي

وشهدت جلسة البورصة السعودية ارتفاعا شبه جماعي للأسهم المتداولة، يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1%، وفقا لما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

سهم اكسترا

وتصدر سهم “إكسترا” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6% عند 9360 ريالا، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2020.

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وتتداول أسهم ” معادن” و”بتروكيم” و”بترورابغ” و”سبكيم العالمية” و”المواساة” و”نادك” على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و6%.

المصالحة والبورصة السعودية

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد أغلق آخر جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد 2021 على ارتفاع ليلامس مستويات 8700 نقطة، تزامنا مع إعلان المصالحة الخليجية بالقمة التي عقدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

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