البحرين تفتعل المشاكل مجدداً مع قطر.. هذا ما كتبه مستشار حمد بن عيسى ودفع شاهين السليطي لإيقافه عند حده

هاجم نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين حمد بن عيسى الإعلامي، دولة قطر رغم المصالحة الخليجية التي جرى التوقيع عليها الثلاثاء الماضي، خلال قمة العلا التي شهدتها السعودية لطي صفحة الخلاف الخليجي.

جنون البقر يصيب مستشار ملك البحرين

وقال الحمر في تغريدة رصدتها “وطن”،” قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية”، مضيفاً ” تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية “.!

قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية

وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية.#البحرين #قطر #القمة_الخليجية — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) January 9, 2021

شاهين السليطي يرد على خزعبلات الحمر

وتصدى العميد القطري المتقاعد شاهين السليطي على خزعبلات مستشار ملك حمد بن عيسى محرجاً إياه..” قمة المصالحة في العلا لم تعط صك على بياض لدولتك او لبحارتكم باختراق الحدود البحرية لدولة قطر او غيرها من الدول “.

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وأضاف السليطي في تغريدة رصدتها “وطن”، ساخراً من المستشار الاعلامي :” امسك بحارتك عندك وفي حدود جزيرتك وإن اخترق احد منهم الحدود ما له عندنا الا القانون اتمنى ان يكون الموضوع واضح لك يا مستشار الفلس “.

قمة المصالحة في العلا لم تعطي صك على بياض لدولتك او لبحارتكم باختراق الحدود البحرية لدولة قطر او غيرها من الدول

امسك بحارتك عندك وفي حدود جزيرتك وإن اخترق احد منهم الحدود ما له عندنا الا القانون.

اتمنى ان يكون الموضوع واضح لك يا مستشار الفلس https://t.co/KZdBbx6ztf — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 9, 2021

افتعال المشاكل

وفي سياق التحريض المتواصل على دولة قطر، سمحت السلطات البحرينية لعدد من الجمعيات بتنظيم ندوة لمهاجمة الدوحة رغم حالة المصالحة الخليجية.

وأكد عدد من المشاركين في ندوة “الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين”، أن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين تشكل إخلالا بالقيم الأخلاقية والمبادئ التي تربينا عليها في دول الخليج”.

التحريض متواصل

وطالبت جمعية الصيادين المحترفين، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الصحفيين البحرينية، ومجموعة حقوقيون، السلطات البحرينية بتحريك ملف قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا دوليا من أجل حلحلته في أسرع وقت ممكن.

محاسبة قطر

وأعرب المشاركون في الندوة، عن “أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية، والتعامل معهم بشكل مهين، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم”، مشددين على أن “الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين، يجب أن تتوقف بشكل فوري”، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس.

سامي الحداد

وكانت وسائل إعلام بحرينية قال إن “السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية”.

قمة العلا

الأزمة الجديدة تفجرت بعد أيام من “قمة العلا”، والتي انطلقت بالسعودية، وشهدت إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

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