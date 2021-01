البحرين تتراجع أمام صمود قطر وتفتح مجالها الجوي للطيران القطري

أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية، فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية اعتباراً من اليوم الاحد، الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، في تراجع جديد من قبل دول الحصار أمام الصمود القطري على مدار السنوات الماضية.

وتعتبر البحرين ثالث دول خليجية من دول الحصار تعيد فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، مساء السبت، استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى الرياض، اعتبارا من الإثنين، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2017.

وجاء قرار الخطوط القطرية، مساء السبت، عبر حسابها في تويتر، بعد وقت قصير من قرار مماثل لشركة الخطوط الجوية السعودية باستئناف تشغيل رحلاتها إلى الدوحة مساء الإثنين.

