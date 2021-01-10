البحرين تتراجع أمام صمود قطر وتفتح مجالها الجوي للطيران القطري

أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية، فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية اعتباراً من اليوم الاحد، الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، في تراجع جديد من قبل دول الحصار أمام الصمود القطري على مدار السنوات الماضية.

دول الحصار تقهقرت أمام المارد القطري

وتعتبر البحرين ثالث دول خليجية من دول الحصار تعيد فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.

البحرين تؤكد على الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجويhttps://t.co/AC41wvl8YD — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 10, 2021

وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، مساء السبت، استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى الرياض، اعتبارا من الإثنين، لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2017.

ستبدأ #الخطوط_الجوية_القطرية تسيير رحلاتها؛ مع رحلة يوميّاً إلى الرياض، و أربع رحلات أسبوعيّاً إلى جدّة، ورحلة يوميّاً إلى الدمّام. pic.twitter.com/gl6FwctAyL — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 9, 2021

وجاء قرار الخطوط القطرية، مساء السبت، عبر حسابها في تويتر، بعد وقت قصير من قرار مماثل لشركة الخطوط الجوية السعودية باستئناف تشغيل رحلاتها إلى الدوحة مساء الإثنين.

السعودية فتحت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية

الجدير ذكره، أنه في الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت المملكة العربية السعودية إعادة فتح أجوائها مع قطر، قبل يوم واحد من القمة التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية، الأسبوع الماضي.

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الجمعة، أن الإمارات قررت فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من السبت.

السعودية تستقبل أول المسافرين

واستقبلت السلطات السعودية، السبت، أول مسافرين قطريين إلى البلاد عبر المنفذ الحدودي البري بينهما، حيث أنه منذ يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.

والثلاثاء الماضي، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا بمدينة ينوم السعودية وشارك فيها أمير قطر تميم بن حمد وذلك للمرة الأولى منذ فرص الحصار على الدوحة، والتي تمخضت عن اتفاق لحل الأزمة الخليجية.

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