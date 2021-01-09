اثارت السعودية هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .
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وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .
هند القحطاني تبدو في قمة الطرب : الله ينصرك يامحمد .. pic.twitter.com/M78rSnekPq
— مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021
وقابل مغردون فيديو هند بتعليقاتٍ ساخرة وناقدة لتصرفاتها .
حركاتها غريبه مافي اي طرب بالموضوع
— شموخ (@sh_97x) January 9, 2021
تستعرض برخصها
— MohdElawad (@MohamedElawad89) January 9, 2021
لا خلاص باينتصر بعد هذه الرقصه ههههههههههه
— salah (@salahbanalwi) January 9, 2021
هاليومين زايد رقصها شسالفه 🤨
— يوم آخر (@kan_le1) January 9, 2021
يمة..رجليها مرعبات ، مقززات 🤢
— memoria (@memoria4everr) January 9, 2021
وقبل أيام، نشرت هندفيديو ظهرت فيه مستعرضة إطلالتها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.
والقحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.