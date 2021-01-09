هند القحطاني تُهدي محمد بن سلمان فيديو رقص استعرضت فيه مؤخرتها بطريقة فاضحة!

اثارت السعودية هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .

هند القحطاني تبدو في قمة الطرب : الله ينصرك يامحمد .. pic.twitter.com/M78rSnekPq — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021

وقابل مغردون فيديو هند بتعليقاتٍ ساخرة وناقدة لتصرفاتها .

حركاتها غريبه مافي اي طرب بالموضوع — شموخ (@sh_97x) January 9, 2021

تستعرض برخصها — MohdElawad (@MohamedElawad89) January 9, 2021

لا خلاص باينتصر بعد هذه الرقصه ههههههههههه — salah (@salahbanalwi) January 9, 2021

هاليومين زايد رقصها شسالفه 🤨 — يوم آخر (@kan_le1) January 9, 2021

يمة..رجليها مرعبات ، مقززات 🤢 — memoria (@memoria4everr) January 9, 2021

وقبل أيام، نشرت هندفيديو ظهرت فيه مستعرضة إطلالتها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

والقحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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