هند القحطاني تهدي محمد بن سلمان فيديو رقص
هند القحطاني تهدي محمد بن سلمان فيديو رقص
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هند القحطاني تُهدي محمد بن سلمان فيديو رقص استعرضت فيه مؤخرتها بطريقة فاضحة!

كتب وطن
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اثارت السعودية هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

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وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .

وقابل مغردون فيديو هند بتعليقاتٍ ساخرة وناقدة لتصرفاتها .

وقبل أيام، نشرت هندفيديو ظهرت فيه مستعرضة إطلالتها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

والقحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب  السعودية.

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