هند القحطاني تصوّر مؤخرة ابنتها أمام متابعيها بعد فيديو رقصها لـ”ابن سلمان”!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل من جديد حول طريقة تعاملها مع أطفالها، وخاصة ابنتها القاصر أروى، وذلك بعد أحدث ظهور لهما.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها أروى التي بدا أنها متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

مُغردون يتداولون مقطع ل "رؤى" ويبدو أنها مستاءة؛ من تصوير والدتها لها من الخلف. pic.twitter.com/ZhJ4tfiQ5w — WHR (@whrumor) January 9, 2021

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

الأم المثالية ⁦☺️⁩ ىلعن أصل اي وحده تحبها أو تشوف فيها لو 1% انها مثال للأم وأي وحده دافعت عن الملعونه ذي في يوم ⁦🖕🏻⁩ https://t.co/rJ5K6Cpzkt — mahars (@mamrs_) January 9, 2021

والله تفكيرها مقرف مقرف مقرررف الله يقهرها https://t.co/OlSz9Yfl9K — 𝐊. (@Lilboysadness) January 9, 2021

بقى بالذمة دي منظر أم ؟ فيه أم تتاجر وتستعرض ببنتها كدا !!!!!! https://t.co/6UaBuVTKZp — ❁ ηơơяа ❁ (@noora_ahmed90) January 9, 2021

تحزن ياخي متى هند بتشبع من الشهره وتتركها بحالها https://t.co/hA9SzZjG1c — كايا (@piix115) January 9, 2021

احزن على عيالها دايما تحطهم بمواقف تفشل بمعنى الكلمه مرييييضه https://t.co/j1hnYSpCpi — ِ (@OnlyBdr) January 9, 2021

😑الى متى وهي تطلع اولادها بالشكل هذا بدون رضاهم https://t.co/bOr04hCde9 — رند (@Rvrqq) January 9, 2021

الاهل الي يستغلوا أطفالهم علشان الاتنشن يكرهي لهم اعتبر تصرفها جريمة فكرة انها تعرض اطفالها للانتقاد وهما غير مهيئين نفسيا للشئ ده صعب جدا https://t.co/s3RrJvri4g — شاوشاو (@lalalarobi) January 9, 2021

حسبي الله عليهم المتخلفين زي ما لعبوا بنفسية طفلة عمرها ١٣ اكيد انها تقرا كلامهم وتأثرت https://t.co/gG54pewdag — b (@ibaxsam) January 9, 2021

“رقص لابن سلمان”

وأثارت هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .

هند القحطاني تبدو في قمة الطرب : الله ينصرك يامحمد .. pic.twitter.com/M78rSnekPq — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021

كما استعرضت هند القحطاني جسدها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وكشفت صدرها وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

والقحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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