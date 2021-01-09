هند القحطاني تستعرض مؤخرة ابنتها أروى
هند القحطاني تستعرض مؤخرة ابنتها أروى
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هند القحطاني تصوّر مؤخرة ابنتها أمام متابعيها بعد فيديو رقصها لـ”ابن سلمان”!

كتب وطن
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أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل من جديد حول طريقة تعاملها مع أطفالها، وخاصة ابنتها القاصر أروى، وذلك بعد أحدث ظهور لهما.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها أروى التي بدا أنها متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

“رقص لابن سلمان”

وأثارت هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

شاهد: هند القحطاني تُهدي محمد بن سلمان فيديو رقص بطريقة فاضحة!

وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .

كما استعرضت هند القحطاني جسدها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وكشفت صدرها وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

والقحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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