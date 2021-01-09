عادت السعودية الفاشينستا مودل روز إلى إثارة الجدل من جديد، وذلك بعد نشرها صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتعليقها الجريء عليهم.

مودل روز السعودية

ونشرت مودل روز مجموعة صور عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهرت خلالها كعادتها بملابس جريئة تكشف أكثر مما تغطي وعلقت عليها: “أنا سكسي ومثيرة وأعلم ذلك”.

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ثقة مودل بنفسها

وسخر الناشطون من ثقة مودل روز بنفسها، خاصة أنها ليست بذلك الجمال والجاذبية بحسب تعبيرهم، وقالوا إنها تعمد فقط للإثارة والتعري من أجل لفت الأنظار إليها.

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وفي وقت سابق، أثارت روز ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برقصة جنونية مع صديقها، حيث ظهرا سوياً وهما يرقصان على الأغنية الإسبانية الشهيرة بيلا شاو.

روز اشتهرت بمقاطعها الفاضحة

وظهرت روز التي اشتهرت بمقاطعها وصورها الجنسية الفاضحة وهي ترقص بجنون تحت أضواء خافتة وسط تعالي أصوات ضحكاتها.

وسبق أن أثارت المودل سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

تمرين للعضلات

وظهرت المودل بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

ولا تتوقف الفاشينيستا السعودية روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

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