ما الذي حدث للممثلة الإيرانية المقيمة بالكويت شيماء علي بعد هذا المشهد الصادم؟!

فاجأت الممثلة الإيرانية المقيمة بالكويت شيماء علي جمهورها بظهور صادم على سرير المستشفى، وهي عاجزة عن الكلام والحركة.

وظهرت شيماء بالفيديو الذي نشرته لطمأنة جمهورها، بوجه متورم وكدمات زرقاء تغطي عينيها، وتتحدث بصعوبة.

وقالت شيماء : “أحببت أن أطمئنكم، أنا بخير، وشكراً لكل من سأل عني، لكني عاجزة الآن عن الحديث، دعوني أستوعب ماحدث، وسأخبركم به، ولكنني أشعر بالتعب من البنج”.

شيماء علي تطمئن متابعيها على صحتها من المستشفى، 💬”تعبانة من البنج بس أصحصح أكلمكم عن كل شي”https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/am2sxSpb8h — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 8, 2021

“تقليداً للدكتورة خلود”

واعتقد الناشطون في البداية أن شيماء تعرضت لحادث، بينما هاجمها آخرون معتقدين أن إدمانها عمليات التجميل دفعها لعملية تجميل جديدة، تقليداً للدكتورة خلود.

“مي العيدان تحسم الأمر”

وحسمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الأمر حين نشرت صورة شيماء، وهي على سرير المرض، وعلقت قائلة: ” سلامات شيماء علي حبيبتي أخيرا سوت عملية الجيوب الأنفية بعد معاناة استمرت سنوات، ما اتشوفين شر يا أم أحمد”.

من هي شيماء علي؟

يذكر أن شيماء علي نصف كويتية، فوالدها إيراني، ووالدتها كويتية، وكان مسلسل “جرح الزمن” أول انطلاقتها الفنية عام 2001.

وفي عام 2015 أعلنت شيماء علي اعتزالها الفن بعد عقد قرانها، ثم تراجعت بعد ذلك وعادت في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017 بمسلسل “رمانة”.

وشاركت شيماء علي العام الماضي في مسلسل “جنة هلي” و”في ذاكرة الظل”.

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