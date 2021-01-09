ليلة الدخلة لعروسين مصريين تنتهي في السجن بعدما سمع الجيران هذه الأصوات وأبلغوا الشرطة فوراً!

قرر عروسان مصريان قضاء ليلة الدخلة بطريقة مختلفة تسببت بالقبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلهما.

عروسان مصريان

كانت البداية كما أوردت وسائل إعلام محلية، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يُفيد بقيام عروسين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.

وذكرت التحريات أن جيران العروسين استشعروا أصواتاً غريبة من شقتهما، عبارة عن أصوات المطارق على البلاط وتكسير وحفر، فتأكدوا أن أسرتي العروسين تنقبان عن الآثار فأبلغوا الشرطة.

العروسان استغلا ليلة الدخلة

وأشارت التحريات إلى أن العروسين استغلا ليلة الدخلة في التنقيب عن الآثار داخل الشقة بمعرفة أسرتيهما.

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وعلى إثر البلاغ، توجهت قوة أمنية إلى المكان وداهمت الشقة الزوجية، وعثرت على حفرة داخل مطبخ الشقة مساحتها 2 متر عرضًا في 3 أمتار طولًا وعمقها 4 أمتار، وبجانبها كمية الركام الناتج عن الحفر.

10 قطع أثرية داخل المطبخ

وبتفتيش المنزل عثرت قوات الأمن على عدد من القطع الأثرية، حيث جرى استخراج 10 قطع أثرية من حفرة داخل مطبخ الشقة.

وفي بداية الاستجواب، أنكر العروسان أن أعمال الحفر بسبب البحث عن الآثار، ولكن بمعاينة مكان الحفر تبين وجود سرداب في نهاية الحفر عبارة عن مقبرة فرعونية.

اتفاق مع أسرتيها

وفي النهاية اعترف العروسان بأنهما اتفقا مع أسرتيهما على التنقيب عن الآثار مستغلين حالة انشغال الجيران بحفل الزفاف وأجواء البهجة، حتى تمكنا من الوصول إلى المقبرة واستخراج مجموعة من القطع الأثرية بمعاونة أسرتيهما اللتين شاركتا معهما في أعمال الحفر.

هذا وقد جرى التحفظ على القطع الأثرية، واقتيد المتهمين إلى قسم شرطة الهرم وتحرر محضر بالواقعة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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