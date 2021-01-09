جانب من جنازة أروى الصانع
جانب من جنازة أروى الصانع
Imageحياتنا

حق أروى الصانع.. قطري يقتل طليقته أمام محكمة الأسرة ليمنعها من عناق ابنها!

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لقيت السيدة اليمنية أروى الصانع المقيمة في قطر مصرعها على يد طليقها القطري، وذلك في مشهد مأساوي أمام طفلها الوحيد.

أروى الصانع

ونشرت صفحة “وفيات قطر”، نبأ وفاة اليمنية أروى صالح الصانع عن عمر يناهز الـ40 عاما، موضحة أنها دفنت أمس الجمعة في مقبرة مسيمير، دون ذكر أسباب الوفاة.

أروى الصانع تطلقت من زوجها خالد اليافعي

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن أروى الصانع تطلقت من زوجها خالد اليافعي، وبقيت في صراع لمدة أربع سنوات في المحاكم من أجل أخذ طفلها.

وبعد سنين من التهديد من قبل طليقها بترحيلها لليمن كونها ليست مواطنة قطرية، انتصرت أروى الصانع، وحين جاءت لتعانق ابنها، قام طليقها بإطلاق رصاصة في رأسها أمام ابنهما ليمنعها من عناقه، ولقيت مصرعها على الفور.

حق أروى الصانع

وتصدر هاشتاج #حق_اروى_الصانع التريند عبر “تويتر”، طالب خلاله المغردون السلطات القطرية بالمحاكمة العاجلة لطليقها، والقصاص، وذكروا أنه صاحب سوابق وعليه قضايا عقوق وإساءة إلى العُمال، وكان يضحك حين قتل طليقته، مدعياً أنه مريض نفسياً.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “الدوحة نيوز” عن مصادر أمنية قولها إن أروى الصانع قُتلت أمام محكمة الأسرة في الدوحة أول أمس الخميس، لحظة خروجها من سيارة الأجرة.

وأضافت المصادر أن زوجها يمني الأصل، سلم نفسه للسلطات وهو محتجز حاليًا لدى الشرطة ومن المتوقع أن يحاكم قريبًا، بالسجن مدى الحياة.

وأطلقت جمعية قطر الخيرية حملة للمتوفاة، داعية الجمهور للتبرع لبناء مسجد في الفلبين تكريما لذكراها.

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