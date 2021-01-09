حق أروى الصانع.. قطري يقتل طليقته أمام محكمة الأسرة ليمنعها من عناق ابنها!

لقيت السيدة اليمنية أروى الصانع المقيمة في قطر مصرعها على يد طليقها القطري، وذلك في مشهد مأساوي أمام طفلها الوحيد.

أروى الصانع

ونشرت صفحة “وفيات قطر”، نبأ وفاة اليمنية أروى صالح الصانع عن عمر يناهز الـ40 عاما، موضحة أنها دفنت أمس الجمعة في مقبرة مسيمير، دون ذكر أسباب الوفاة.

توفيت / اروى صالح الصانع

يمنية

٤٠ عام

الدفن بعد صلاة الجمعه في مقبرة مسيمير الله يرحمها ويغفر لها

وفيات قطر — وفيات قطر (@qatarde) January 8, 2021

أروى الصانع تطلقت من زوجها خالد اليافعي

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن أروى الصانع تطلقت من زوجها خالد اليافعي، وبقيت في صراع لمدة أربع سنوات في المحاكم من أجل أخذ طفلها.

#حق_اروى_الصانع

اروى الصانع مقيمة يمنية بدولة #قطر

تطلقت من زوجها #خالد_اليافعي وبعد اربع سنين في المحاكم من اجل اخذ طفلها انتصرت بالقضية وعندما اتت المغدورة اروى لعناق طفلها قام طليقها القاتل بإطلاق رصاصة في راسها قدام ولدها وتوفت على الفور pic.twitter.com/rn6qESymd5 — بوسيدون🌱 (@mh_1567) January 8, 2021

وبعد سنين من التهديد من قبل طليقها بترحيلها لليمن كونها ليست مواطنة قطرية، انتصرت أروى الصانع، وحين جاءت لتعانق ابنها، قام طليقها بإطلاق رصاصة في رأسها أمام ابنهما ليمنعها من عناقه، ولقيت مصرعها على الفور.

حق أروى الصانع

وتصدر هاشتاج #حق_اروى_الصانع التريند عبر “تويتر”، طالب خلاله المغردون السلطات القطرية بالمحاكمة العاجلة لطليقها، والقصاص، وذكروا أنه صاحب سوابق وعليه قضايا عقوق وإساءة إلى العُمال، وكان يضحك حين قتل طليقته، مدعياً أنه مريض نفسياً.

#حق_اروي_الصانع •بشّر القاتل بالقتل و لو بعد حين• لازم القانون ياخذ مجراه، و يعدم القاتل و يحاسب كل من له يد في ضياع الحق و حماية القاتل و قانون الأسرة المترهل إللي واقف في صف الرجل بالمماطلة و التأجيل لازم يتعدل 4 سنوات عشان حضانة ؟!!! ضاعت حقوق الناس و تمادى الظالم ! — نبض المسا (@noodtwt) January 9, 2021

مسالة انها اضاعت نصف عمرها وسط المحاكم لارجاع ابنها لدفئ احضانها ورغم ذلك لم تمتلك الحق في حضنه او حمايته من جرم الاب وانتهى بها المطاف بمصارعة الموت مؤسفه ..

العدالة لروح اروى #حق_اروي_الصانع — Alkuwari🤍 (@Almhaqt) January 9, 2021

شهالخبر اللي يقطع القلب 😭😭😭 الله يرحمها 😭😭😭 زوجها الهمجي لازم يحاكمونه باشد حكم 😭😭😭 ولدها الله يكون بعونه ومايصيده شي بنفسيته 😭😭😭 #حق_اروى_الصانع — Alanoud Al Thani (@ABINTA____) January 9, 2021

#حق_اروي_الصانع

تساؤلات عدة:

1- إذا كان مريضاً نفسياً وصاحب سوابق فلماذا احتضن الطفل لأربع سنوات؟ وكيف؟

2- طوال الأربع سنوات من التردد على المحكمة؛ ألم تكتشف الأخيرة بأنه مريض نفسياً؟

3- إذا كان مريضاً نفسياً؛ فكيف يعمل في العسكرية؟؟ هل نأمن لمرضى نفسيين وأصحاب سوابق على وطننا؟ — يسرا الزيدان (@yosra980) January 9, 2021

نطالب بإعدام القاتل علناً امام الجميع وببث مباشر على القنوات الاعلاميه #حق_اروي_الصانع — M (@MQTR_1) January 9, 2021

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “الدوحة نيوز” عن مصادر أمنية قولها إن أروى الصانع قُتلت أمام محكمة الأسرة في الدوحة أول أمس الخميس، لحظة خروجها من سيارة الأجرة.

صباح اليوم بقرب محكمة الاسرة طوق امني والسبب ان سيدة نزلت من سيارة اجرة وتم اطلاق عليها النار من احدهم ..

لا اعرف خلفية الموضوع وملابساته …

ولكن تخميني يمكن خلاف اسري والسيدة متجه للمحكمة في حال خصومة … – قانون الاسرة — محمد بن عبدالرحمن ال ثاني (@AlthaniAljnob) January 6, 2021

وأضافت المصادر أن زوجها يمني الأصل، سلم نفسه للسلطات وهو محتجز حاليًا لدى الشرطة ومن المتوقع أن يحاكم قريبًا، بالسجن مدى الحياة.

وأطلقت جمعية قطر الخيرية حملة للمتوفاة، داعية الجمهور للتبرع لبناء مسجد في الفلبين تكريما لذكراها.

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